苹果起诉OpenAI窃取商业秘密 揭被挖角逾400员工 双方关系爆戏剧性转变

iPhone制造商苹果公司（AAPL）据报起诉OpenAI窃取商业机密，指控OpenAI及其硬件负责人参与了一项有组织的行动，窃取有关苹果即将推出的产品资讯。OpenAI则在一份声明中表示，「对其他公司的商业机密不感兴趣」。苹果股价周五收报315.32美元，跌0.28%；盘后再跌0.11%至314.96美元。

鼓励苹果员工分享产品资讯

据彭博报道，苹果周五在一份诉讼中表示，OpenAI鼓励苹果员工分享即将推出的产品资讯、组件、图纸和其他材料，并指这是OpenAI开发其自身设备的努力一部分。

OpenAI首席硬件官成被告

在加州北区法院的诉讼中，苹果还将OpenAI首席硬件官Tang Tan列为被告。Tang Tan此前曾担任苹果产品设计副总裁，领导iPhone、智慧手表、AirPods及该公司硬件工程部门其他几款产品的开发工作。

一直合作拓Apple Intelligence

报道指出，这场法律纠纷标志著两家近年关系密切的公司发生戏剧性转变，因为OpenAI一直为苹果的Apple Intelligence平台和Siri数字助理提供关键技术。但过去一年来，双方关系日益紧张，而OpenAI聘请了苹果前设计大师Jony Ive参与设备开发，更加剧了这一局面。根据诉讼文件，目前已有超过400名苹果前员工加入OpenAI。

诉讼中更提到，「从技术人员到首席硬件官，OpenAI在各个层面都与商业伙伴勾结，窃取苹果的商业秘密和机密信息」；又指「OpenAI刚刚起步的硬件业务根基不稳，其非法依赖被盗用的商业秘密已经使其从根本上腐烂」。

要求OpenAI重新设计产品

目前苹果要求OpenAI停止其相关做法并销毁所有专有资料，要求此案进行陪审团审判，以及要求OpenAI重新设计即将推出的产品，使其不再包含任何苹果技术。

苹果表示，Tang Tan鼓励员工在面试中提供即将推出的产品的资讯。诉讼还指控前iPhone硬件工程师Chang Liu提供了相关资讯，而Chang Liu是今年1月加入OpenAI。此外，OpenAI会「积极指导」其员工如何处理离职事宜。

苹果又指，几个月前曾试图透过庭外和解以解决与OpenAI纠纷，但未收到OpenAI回应，因此才提起诉讼。