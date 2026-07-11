港交所上市委员会增8名新成员 包括花旗施远志及摩通白思佳

港交所（388）旗下联交所昨日公布，上市委员会新增8个成员，包括花旗亚太区投资银行部企业融资主管施远志，以及摩根大通董事总经理及香港上市及企业融资部主管白思佳，市传其接任因届满6年任期而卸任、来自汇控的郭言信和摩根士丹利的Terence Keyes。是次接获55份有意担任上市委员会的申请，有关变动即日生效。

去年审理133份上市申请

其余6个新成员包括证监会中介机构部高级总监蔡钟辉、毕马威中国合伙人梁思杰、安永大中华区审计与鉴证业务首席执行官陈杰、年利达律师事务所亚洲区主席刘克诚、新世界发展（017）首席财务总监刘富强，以及真脉投资创始人王婷。今年上市委员会的其他成员合共23个，包括四大会计师行，而投行则有花旗、摩通、高盛和中信证券。

至于其余6个退任成员为毕马威中国资本市场及执业技术主管合伙人刘国贤、律师叶敬华、KKR亚太区法律总顾问及董事总经理Daniel Lee、阿尔卑斯投资合伙董事总经理朱雯雯、方源资本方晓明，以及上达资本合伙人翟普。去年上市委员会审理133份上市申请，按年增加66%，且作出35项取消上市地位决定。

