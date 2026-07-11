世杯掀北美旅游热 6月预订量增7成 日本旅客最积极国际「寻梦」

世界杯再次推动运动与盛事旅游，日本球迷在亚洲区内最热情。机场贵宾室服务供应商Collinson International表示，6月前往北美主办城市的国际旅游预订量按年增长近70%，其中日本在分组赛档期激增2.5倍。该公司北亚地区董事总经理李怡安表示，旅游模式已步入「追寻热情」的时代，亚太区内旅游并未被国际出行影响，预计夏季旅游旺季仍将保持强劲增长。

李怡安接受专访时表示，足球一向是最受旅客欢迎的现场体育体验之一，其研究显示亚太区多达54%人士热爱足球盛事，世界杯等全球盛事正进一步转化为实际出境旅游需求。他又指出，虽然世界杯吸引了球迷前往北美周边，但亚太地区拥有多元化的体验和连系，继续受惠强劲的区域内旅游势头。

Collinson International指出，世界杯促进实际国际旅游需求，吸引亚太区球迷前往北美周边。

旅游模式改变 倾向「追寻热情」

近年运动与盛事旅游兴起，李怡安提出，现时旅游已进入「追寻热情」的时代，即从过去旅游先选定目的地、再制定行程的做法，逐渐改为围绕演唱会或运动赛事来规划旅游行程，意味旅游地点举办盛事成为吸引旅客的关键之一。

启德园T2接连投运 助港吸国际客

他指出，本港自去年启德体育园开幕以来，已迅速跃升成国际体育及娱乐盛事的全球主要目的地，其门票销量位居亚洲第一、全球第三；至于今年国际机场二号客运大楼重新启用后，亦提供充足的配套，预计可支持香港未来几年继续举办国际大型盛事。

对于本港旅游业表现，李怡安指，今年首5个月其香港国际机场的贵宾室及旅游体验项目访客量，按年增长19%，趋势与官方旅客数据一致，当中超过一半的访客来自亚太地区。他续指，今年在农历新年及4月七人榄球赛期间，贵宾室的需求大增，反映旅游旺季与大型盛事持续推动来港旅游需求。

Collinson International北亚地区董事总经理李怡安指，旅游模式已进入「追寻热情」的时代，主要围绕演唱会或运动赛事来规划旅游行程。

Collinson：机场贵宾室需求大增

Collinson International数据显示，首5个月到访香港机场贵宾室的亚太区旅客，主要是新加坡、日本、印度、中国内地和澳洲，而其他海外地区以美国、英国、加拿大及德国旅客为主。

Collinson International为机场贵宾室与旅游体验服务供应商，其会员可透过不同计划，使用各地机场的贵宾室。该公司全球会员逾3000万名，服务覆盖超过140个国家或地区。

Collinson International为会员提供全球多个机场贵宾室服务。

亚太区成全球旅业增长引擎

李怡安指出，亚太区是全球旅游业主要增长引擎，该公司亦加强部署，在截至2025年底的过去两年间，其Priority Pass会员计划网络已扩展21%，并将服务扩展至机场贵宾室以外的领域，涵盖水疗SPA、睡眠舱、餐饮等，至今亚太区共提供逾770个贵宾室与旅游体验项目。

他相信，体验主导的旅游将成为长期的经济发展动力，而非昙花一现的潮流，因为有关旅游模式带来乘数效应，「旅客围绕某项特定体育赛事或体验来规划行程时，往往会延长停留时间，与他人交流互动，从而获得更深入、多元的旅游体验。」