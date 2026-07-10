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美团小米传大规模裁员 美团回应：离职少于2000人

商业创科
更新时间：21:04 2026-07-10 HKT
发布时间：21:04 2026-07-10 HKT

美团（3690）及小米集团（1810）传出大规模裁员消息。内媒引述美团回应称，近两个月实际离职员工不到2000人，以去年员工总数11万名计，裁员比例不高；小米则表示属正常业务团队调整，并无规模裁员。

美团非核心业务小组裁两成

内媒报道，美团今年5月初起陆续展开裁员，涉及到店团购、美团闪购及商业化等核心业务部门，裁员比例各异，补偿方案为「N+1」（按工龄加1个月工资）。据报有员工指，其所在的非核心业务小组约20%员工被裁，另有60%员工需转岗至其他部门。

小米裁员涉手机汽车等部门 料持续进行

小米方面，报道指自3月起分批裁员，涉及手机、汽车、互联网及国际部等多个业务，涵盖研发、测试、产品及市场等岗位。有员工指所在部门以人力成本20%为裁员比例，而非按人数计算，被裁员工集中于6月离职，赔偿同样为「N+1」，据指裁员行动仍在进行中。

业绩方面，美团去年由盈转亏，录得净亏损233.54亿元（人民币，下同），今年首季经调整净亏损49.7亿元。小米今年首季营收按年跌10.9%，经调整净利润60.7亿元，按年减少43.1%。

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