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九置据报出售新加坡物业组合

商业创科
更新时间：18:07 2026-07-10 HKT
发布时间：18:07 2026-07-10 HKT

彭博引述知情人士报道，九龙仓置业（1997）正考虑退出其位于新加坡乌节路核心商业区的物业组合。

报道指，该公司正寻求出售旗下的 Wheelock Place 与 Scotts Square 购物中心，这些物业在 2025 年底的合计估值为 77 亿港元。知情人士表示，九仓希望以更高价格出售。九仓计划先出售 Scotts Square，再处理 Wheelock Place。对于 Wheelock Place，公司希望售价超过 11 亿新币（折合约66.8亿港元）。

报道指，Scotts Square 虽位于黄金地段，但面临挑战，包括租户流动率高、人流量相对较弱。该物业拥有约 13.09 万平方英尺零售空间。2024 年初，房地产顾问 Savills Plc 曾以 4.5 亿新币推销该资产，但未能成交。今年由 CBRE Group Inc. 以约 4 亿新币再次推销。

至于Wheelock Place 建于三十多年前，以标志性的锥形中庭闻名，租约至 2089 年到期，拥有约 46.58 万平方英尺的零售与办公空间。尽管近年乌节路零售区有几宗大型交易，但买家数目有限。最近，新加坡最大房地产投资信托 CapitaLand Integrated Commercial Trust 以 39 亿新币从淡马锡旗下单位收购豪华商场 Paragon。

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