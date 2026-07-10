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京东在港推动AI采购 成本下降30% 改善内企来港合规效率

商业创科
更新时间：18:22 2026-07-10 HKT
发布时间：18:22 2026-07-10 HKT

京东（9618）宣布推出「AI采购管家」，协助在港中资企业进行数字化转型，改善内地企业来港营商的合规效率。

据京东的数据显示，AI采购管家改善政企采的购核心指标，企业的订单处理效率可提升200%，整体采购成本下降30%，而合规风险识别率更达95%。

京东表示，该智能系统目前已应用于京东慧采、京东企业购及京东内购等产品，涵盖逾40个「AI+采购」场景。相关技术贯穿溯源、选品、议价、下单、履约及结算等采购全环节，并同时渗透至商品管理、内部营运与合规治理流程，以自动化AI决策取代传统人工操作，使交易具备透明度及可追溯性。

解决传统人工采购难适应合规痛点

京东指，近期内地《政府采购法》修订草案新增「数字化」专章，要求企业以数字技术实现采购全程留痕及穿透式监管，并提升采购智能化水平，对于在港中资企业而言，现时除了必须遵循内地国资监管对合规的硬性要求外，同时亦须符合香港本地采购制度与国际商业惯例。该公司指出，由于传统人工采购模式难以适应双重标准，透过数字化平台实现全流程透明可控，已成为内企满足合规要求的主要方向。

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