95%短剧AI生成及后制 内地演员爆失业潮 出卖肖像权才有戏拍 「收脸价低至100元」

男星吴启华早前透露，已将肖像权授权给制作方，让对方将以他20岁时模样打造AI电影，自己完全不用亲身拍摄，表示酬劳不错，并称AI影像和真人演出可以并存。然而残酷的现实是，内地影视圈受AI冲击而爆发结构性失业潮，有短剧演员由月入两三万（人民币，下同）沦为回乡耕田。有学者指出，AI对绿叶演员构成替代压力，但影视行业本身收缩，包括首季票房腰斩、长剧投资缩减，才是更根本问题。

吴启华的案例，只是AI「买脸」交易的冰山一角。事实上，此类买断肖像权交易在影视圈已流行一段时间。短剧演员吴维斌表示，各大演员通告群中此类事件逐渐增多，价格从500元至1500元不等，多数是一次性永久授出肖像权。有剧组在寻找演员拍短剧同时，「捆绑」演员肖像权，同意者才能参演。

抖音、小红书等社交平台上，「人脸素材招募」消息同样十分活跃。有招募群中短剧「收脸」价格低至100元，仅要求提供2至3张照片、签署授权协议，全程约10分钟即可完成。

「大部分明星失业」登热搜

一边是肖像权买卖火热，一边是影视圈演员集体失业潮。6月微博之夜上，知名演员董子健拿着奖杯认真向全场自我介绍，坦言近期档期全部空闲，欢迎业内主创找自己拍戏。其后另一个知名演员刘昊然更坦率地说「找我工作，谢谢各位导演」。据圈内消息，他已140多天未接到剧组邀约。随后「大部分明星失业」话题登上微博热搜，十多间媒体相继转发。

短剧演员月入3万变回乡耕田

小演员失业新闻更是比比皆是。28岁青海演员张小磊表示，2023年底开始拍摄短剧，曾参与一两百部作品，月薪约两三万。2026年春节后受AI技术冲击，真人短剧数量骤减，他陷入无戏可拍困境，最终选择回乡耕田。女演员宇书田表示，当前行业市道低迷，制作方压价情况普遍，演员开价四位数，剧组往往还价至三位数。不少同业不愿大幅割价，宁愿暂时停工，亦不接受低价接戏。

AI仿真人短剧单集成本数千元

演员失业潮背后，是AI技术对影视生产逻辑的根本性重塑。可梦智能（北京）科技CEO熊昺辉表示，AI仿真人短剧单集成本控制在数千元级别，而同体量真人短剧单集成本通常在数万元级别，AI可将成本降低70%至80%。制作周期方面，AI仿真人短剧完整制作周期平均可控制在两周以内，真人短剧则需约两个月，制作周期平均缩减超过三分二。

根据《2026中国网络视听产业白皮书》，今年第一季度中国微短剧市场总上线量达12.8万部，其中AI生成或深度参与制作的剧集占比超过95%，真人短剧开机量按年骤降67%。与此同时，横店影视城群演接单量下滑37%，中等没有名气演员片酬平均下降40%。

没名气及新人演员最受冲击

经济学家宋清辉表示，AI生成内容日趋成熟后，以经典IP、已故演员数码形象或虚拟人物担任主演的作品有望逐步增加，对真人演员特别是没有名气的演员和新人形成替代压力。但他认为AI更多替代标准化、可复制的表演，复杂情感表达和即兴创作仍离不开真人演员，未来行业将明显分化，具备演技和个人特色的演员仍具竞争优势。

宋清辉指出，影视行业本身的收缩是更根本的结构性问题。首季全国综合票房118.79亿元，按年跌51.29%；长剧投资收缩，资本更注重项目回报率，影视作品立项数量减少，演员岗位随之下降。加上短视频、短剧及AI内容快速崛起，用户注意力被分流，传统影视行业面临流量和广告收入双重挤压。

短剧《风声之双生迷局》导演张楠则认为，行业正经历大力度转型，精品剧将大量涌入，淘汰刻板的戏剧模型。过程中难免影响演员和制作团队，但他不认为整个演员行业会败落，未来仍有希望。他指现阶段除了纯AI剧以外，真人拍摄项目对于以AI代替部份演员，仍然持谨慎态度，因为计及前期准备、后期制作及AI团队成本之后，实际上未必划算。