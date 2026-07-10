Trip.com调查指半数女性为规划亲子旅游压力最大 推AI规划工具助减压

携程集团（9961）旗下Trip.com发布暑假亲子旅游趋势调查，指出54%女性香港旅客认为，规划景点与子女活动是最耗时且压力最大的环节。Trip.com港台地区产品及市务总监兼香港区域经理叶卓铭指出，近期推出AI行程规划工具Trip.Planner，冀为家长减压，并提升亲子互动的乐趣。

叶卓铭：一分钟可规划行程 小朋友都用得

叶卓铭表示，香港家长愿意投资在高质素的旅游体验，但繁琐的行程规划往往在出发前已构成压力，故平台将推出Trip.Planner，旨在以创新科技为家长减轻负担，提供更好用户体验。

他提到，用户只需要在AI行程规划工具中输入目的地、天数及旅游风格即可生成每日行程，并整合机票、住宿及景点即时价格与预订状态。叶卓铭指，用Trip.Planner规划一个三至四日行程约需时一分钟，用户亦可按实际情况自行调整行程，小朋友亦能使用，增进亲子互动机会。被问及AI行程规划或会出现资讯滞后，叶卓铭承认AI难以预测即时变数，建议用户将Trip.Planner视作「蓝本」，再按实际情况调整。

日本及内地成暑假最旺目的地

是次调查访问500名香港女性旅客。暑假预订量数据显示，热门目的地前五位为日本、中国内地、韩国、台湾及泰国，大湾区（如珠海、广州）及留港度假亦大行其道。亲子旅客对东南亚需求明显增长，而泰国布吉、中国三亚、越南芽庄、印尼峇里岛及菲律宾长滩岛等「玩水避暑」景点热度领先。

调查显示，亲子酒店在不同类型酒店中浏览量最高，家长倾向选择主题乐园、动物园及大型游乐中心等「低规划、全日玩」景点。叶卓铭解释指，主题乐园、动物园及大型游乐中心等景点，家长只需规划一日一个行程，可省却频繁移动的负担。另外，近七成家庭旅客选择4至5星级酒店，家长最愿意额外付费的项目为更宽敞的家庭套房或连通房（26%）、飞机相连座位（25%）和景点免排队门票（22%）。

机票方面，调查指43%家长最重视全家能否同坐，38%重视性价比，28%会特意选择配合儿童作息的航班，避免深夜或清晨时段出发。叶卓铭认为，带小朋友出行，航班时间需顾及子女作息，「如果系凌晨机，小朋友扭眼瞓，对旅程影响好大」。