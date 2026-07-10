方德证券上环开设4层旗舰店 年内拟再开两间 增聘投资顾问吸中高净值客户

九方智投控股（9636）旗下方德证券，首家香港的实体旗舰店于上环开幕，总面积约1.9万平方呎，提供投资体验空间达四层。方德证券首席执行官何峥炜表示，正积极为其他实体店进行选址，预期公司今年底前至少在港会设立约3家具有一定规模的实体店。

门店冀覆盖港九新界

何峥炜表示，开设实体店旨在面对面沟通与互动，而非完全依赖应用程式（App）操作，尤其是公司的主要目标中高净值客户群体，其收入范围约在400至500万元之间，较倾向面对面的专业咨询服务；另外亦会顾及长者并不擅于使用App或互联网服务。他强调，上环并非唯一门店，公司接下来还会逐步扩大在港业务，同时评估现旗舰店的表现，动态调整开设第二家、三家门店的步伐，冀覆盖整个港岛、九龙及新界地区。

香港客户数万名 料今年倍增

他透露，现时该券商有数万名客户，期待今年客户增长数目按年增加1倍，并将会争取每位客户都有其专属客服，故该公司接下来将扩充投资顾问团队，约由现时的50人增至100人。何还强调，现所有客户都是持有香港身份证或循海外合规开户。

加强营销支出应对竞争

谈及本地券商的竞争，何峥炜坦言，香港至少约600家中小券商，750万人口中估计只有一半会参与投资，意味券商吸引大量客户并非易事，加上国际和本地银行亦从事证券业务，香港的竞争异常激烈，惟强调该公司迄今为止在香港的表现优异，关键在于公司提供优质服务的能力，今年在营销支出亦将较去年大幅增加，包括品牌建设、线上推广和线下推广。