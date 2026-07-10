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五一视界智驾仿真平台拓具身智能领域 将推按量计费服务

商业创科
更新时间：15:30 2026-07-10 HKT
发布时间：15:30 2026-07-10 HKT

内地仿真技术服务商五一视界（6651）表示，其智能驾驶仿真平台「51Sim」正将平台进一步拓展至具身智能应用领域；并计划改变51Sim的商业模式，推出「物理AI工厂」按量计费服务。

「物理AI工厂」模式后年投产

五一视界指出，计划减少对传统软件即服务（SaaS）的单一依赖，逐步向云端运算服务转型。公司预期，于2028年正式投产「物理AI工厂」模式，将算力、软件与数据整合，届时收费模式将转向按测试里程、API调用次数或Token消耗量来计费，而客户无须自行建置机房或处理数据清洗，有望借此为公司建立具备持续性收入的商业模式。

此外，五一视界指出，正计划将原用于车载仿真的技术，迁移至具身智能及低空经济市场 。该公司又称，针对实体机械人缺乏高质量训练数据的弊病，计划透过构建虚拟的高危工作场景，如深井矿山、特高压电站等，让机械人在虚拟环境中进行演算法训练。

与摩尔线程完成适配 降海外依赖

对于中美角力之下，潜在高端算力禁运的供应链风险，五一视界指，正采取「国际与国产双生态并行」战略，除了与Nvidia系统进行深度融合外，其下一代仿真平台亦成功与国产GPU厂商摩尔线程完成适配，以推进全栈国产化智驾仿真方案，减低对单一国际供应商的依赖。
 

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