中国据报拟收紧AI模型管控 忧技术被用于网络战及生物武器

近日，AI模型DeepSeek及月之暗面因价格优势，获矽谷美国企业大范围采用。然而，有消息称中国当局一改之前鼓励AI传播的态度，计划收紧对本土AI模型的管控，以应对潜在国安风险。

据《华尔街日报》引述消息指出，DeepSeek及月之暗面等中国企业的AI模型，因为比OpenAI和Anthropic的产品拥有价格优势，已成为矽谷大大小小企业日常工作的核心。业内人士普遍认为，虽然中国AI模型落后于美国，但中国模型胜在能以极低成本提供足够好的能力，因而获得矽谷企业青睐。

据称与本土AI实验室洽谈

然而，中国官员据称近期与本土AI实验室洽谈，商讨如何保护其专有技术。中方担心，无限制地分享技术，或会在网络战和生物武器研发等领域，被竞争对手或恶意行为者滥用，最终用来对付中国。

据透露，中国其中一项措施是加强监管审查，将要求实验室在推出模型前必须经过更严格审查。如果审查认定其产品包含敏感技术，则会要求延迟公开发布，并限制包括外国公司在内的特定层级用户存取。此外，中国亦考虑收紧对部分AI技术出口以及中国AI企业接受投资的规管，并指官员近期已与中国企业和研究人员洽谈，以确定中国在哪些领域已具备技术优势。

并非所有技术都应对所有人开放

此前，中国鼓励国产AI模型在全球传播，其中许多AI领先模型皆为开源，全球任何人均可免费下载，且使用上几乎没有限制。不过，中国现在的思路是「并非所有技术都应对所有人开放」。中方担心，共享技术可能会泄漏技术机密，早前一项让AI模型能够更高效利用算力的创新技术，已被西方AI实验室采用。

报道亦指出，中国一直密切关注华盛顿对Anthropic旗下Mythos实施监管的举动。此前白宫曾禁止外国存取该模型，促使Anthropic切断了所有用户的存取权限，但最近又允许部分用户存取。对中国监管机构而言，华盛顿的反复无常，强化了政府需要严格掌控强大AI技术的观念。