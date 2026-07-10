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汇丰据报洽售恒生银行高风险贷款

商业创科
更新时间：14:24 2026-07-10 HKT
发布时间：14:10 2026-07-10 HKT

据英国《金融时报》报道，汇丰（005）正向投资者推销恒生银行的高风险贷款。

汇丰今年初完成对恒生银行的私有化，近期向债务投资者提供机会检视恒生的贷款组合。知情人士指，该洽商将十分艰难，因为私人债务基金通常要求大幅折扣。

汇丰：审慎方式管理整体投资组合

截至去年底，汇丰在香港的第三阶段商业地产贷款中，超过一半来自恒生，约35亿美元，占总额63亿美元。第三阶段贷款被认定为信用受损，难以全额偿还。汇丰回应报道指，该行首要任务仍是支持客户，将继续采取常规行动，以审慎方式管理整体投资组合。

报道又指，若落实出售这些债务，可能对香港房地产市场产生影响，因专业债务投资者比银行更倾向于对技术性违约的借款人要求清还贷款。
 

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