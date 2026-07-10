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丽新发展美元债交换要约及同意征求 获逾96%支持 减债约20亿元

商业创科
更新时间：13:56 2026-07-10 HKT
发布时间：13:56 2026-07-10 HKT

丽新发展（488）成功完成美元债券交换要约及同意征求，获逾 96%支持，债券持有人特别决议案已正式通过。

是次债券交易中，该集团以现金偿还参与交换债券本金共约4.77亿的 30%，约 1.43亿美元，余下本金将交换为三年期至2029年7月28日到期的新票据，优化债务结构并争取去杠杆时间。该集团表示，在香港商业房地产及信贷环境仍具挑战下，凭借透明及公平的交易安排，成功凝聚债权人共识。

丽新发展表示，交易完成后，连同出售上月底中环干诺道中三号项目而偿还的银行贷款，有效降低整体负债共约20亿港元，展现其资产变现及去杠杆的执行能力，集团流动性压力显著纾缓，财务基础更趋稳健，有利其推进有序去杠杆并专注核心业务发展。

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