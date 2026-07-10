美国商务部长促三星及海力士加大在美扩产 应对AI记忆体短缺 

美国商务部长卢特尼克（Howard Lutnick）周四（9日）呼吁记忆体制造商三星电子（韩：5930）及SK海力士（韩：0660）加大在美国扩张记忆体晶片生产的力度，以协助解决全球在AI发展关键元件上的短缺问题。

美光在美投资增至2500亿美元

此外，美光（MU）亦宣布将在2035年前将对美国的投资上升至2,500亿美元，公司股价周四一度上涨9.1%，高见1,035.50美元，收市升幅收窄至4.52%，收报991.64美元。

据彭博报道，卢特尼克在美光主办的一场活动中表示正与三星及SK海力士洽谈，并承认美光行政总裁梅赫罗特拉（Sanjay Mehrotra）可能不会想见竞争对手扩大在美国的布局，但强调必须使晶片供应链更加稳健。

三星及SK海力士早前已计划在未来几年内合计投资8,800亿美元，在韩国各地兴建新厂，以满足AI热潮所带动的记忆体需求。

拒评苹果向中国「涉军企业」买晶片

另外，对于苹果（AAPL）寻求美国政府同意，向被美国国防部列入「中国军事企业」名单（即1260H名单）的长鑫存储科技和长江存储科技采购晶片，卢特尼克被问及特朗普政府是否会同意此举时选择回避，并强调保护美国企业知识产权的重要性。