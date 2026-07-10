OpenAI推平价AI代理工具ChatGPT Work  对撼Anthropic 

AI初创公司OpenAI于周四宣布（9日）推出了一款全新AI代理工具「ChatGPT Work」，旨在协助白领无需承担昂贵价格即可使用编码工具工作，公司同时推出全新ChatGPT桌面应用及一项托管网站功能，让用户能直接透过ChatGPT Work建立并分享网站。

由GPT-5.6驱动

OpenAI表示，这款代理工具由同日推出的AI模型GPT-5.6驱动，并将聊天机械人与其AI程式编写工具Codex相结合，可用于建立文件、简报和网站，模型将在网页版和行动装置上线，首先开放给Pro，Enterprise及Edu用户，并在随后几天扩展至Plus和Business用户。

报道指出，OpenAI是次发布的模型将直接对标Anthropic旗下Claude Cowork，反映出科技公司皆在瞄准市场对能以最少人为干预完整复杂任务「代理型工具」的需求，正竞相打造并销售专业级AI工具，两家公司都在争夺企业市场，因为其利润远高于一般消费市场 。

OpenAI高层强调，ChatGPT Work的价格将比竞争对手的产品更便宜，且适用范围更广，并指公司推出了三种不同规模的ChatGPT 5.6版本。ChatGPT Work产品经理Ty Geri则表示，用户可将该模型应用于解决各行各业的问题，并将ChatGPT 5.6模型形容为「速度上快过其他昂贵模型两倍，价格却便宜非常多」。

是次发布，同时亦证明企业越来越关注使用AI工具的高昂成本，顾问公司Creative Strategies分析师Max Weinbach表示，ChatGPT 5.6中最小规模的版本在效能表现可媲美最大版本，但成本仅为后者的五分之一。