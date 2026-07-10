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腾讯据报正洽谈成Manus最大股东

商业创科
更新时间：11:50 2026-07-10 HKT
发布时间：11:50 2026-07-10 HKT

据英国《金融时报》报道，腾讯（700）正在洽谈成为Manus的最大股东。

Manus是内地代理型人工智能(AI)的先驱公司，早前被Meta收购的交易遭到内地政府叫停。报道指，Manus的早期投资者，包括腾讯、创投机构真格基金以及前身为红杉中国的 HSG投资公司，正在讨论支持一项交易，该交易将以20亿美元的相同估值撤销Meta 的收购，预计腾讯将在交易中收购最多股份。

中国监管机构今年4月叫停Meta对Manus的收购，彭博上月报道指，Meta已完成与Manus的业务分拆，并停止双方的数据共享。

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