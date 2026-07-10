Meta自研AI晶片据报9月投产 朱克伯格否认算力过剩

据路透引述Meta内部备忘录报道，该公司计划从9月开始生产AI晶片，同时计划到2027年为止，大约每六个月推出一款晶片。另外，朱克伯格（Mark Zuckerberg）在一个访问中否认Meta算力过剩。

Meta股价周四曾一度下跌，但在宣布开源旗下一款AI编码模型后迎来反弹，股价上涨4.7%，收报631.48美元。

提升旗下Facebook及Instagram AI性能

报道指出，该款数据中心晶片暂名「Iris」，属于Meta自行研发的第四代元训练和推理加速器（MTIA）四代计划的一部分，旨在提升其旗下社交媒体平台Facebook及Instagram的AI性能。

为针对自身需求，Meta与博通（AVGO）及台积电（TSM）合作设计并制造晶片，旨在利用客制化晶片增强公司从英伟达（NVIDIA，NVDA）和超微（AMD）购买用于AI的GPU，同时亦可令公司降低运算成本，并减少对晶片供应商的依赖。

此外，Meta在测试这款晶片时仅花费六周时间，且未发现重大异常。不过，公司也表示，导入最新的GPU仍是一项极为耗时且具挑战性的任务。

研究机构Forrester副总裁兼首席分析师Mike Gualtieri表示，如果该公司依赖其他公司供应晶片，就不可能成为AI巨头，并指超大型数据中心服务商甚至SpaceX都在计划自研晶片，因为这将是他们在模型进行价格竞争的唯一方式。

今年计划部署7吉瓦

此外，备忘录亦显示Meta今年计划部署7吉瓦的运算基建设施。Meta在今年上半年增加了1吉瓦，预测到今年底将再增加5.5吉瓦，并计划明年再次将产能翻倍，以在2027年达到总计14吉瓦。

Meta预计，今年将在AI基建上投资达1450亿美元，并已与多家供应商签订长期供应协议，合作对象包括三星电子、Sandisk（SNDK）及住友电工，分别负责供应记忆体晶片、快闪储存产品与光纤设备。在记忆体晶片短缺促使苹果（AAPL）等公司涨价的情况下，这类长期协议已成为数据中心扩张目标的关键。

另一方面，朱克伯格在接受外媒采访时表示，目前开发及运行AI所需的算力供不应求，市场对算力的报价非常高，与其留作内部使用，将算力出租更为合理，但强调Meta没有多余的算力可供使用，并表示公司发展云端业务的计划具潜力。