李惟宏倡议证券期货黄金基金四大改革 主动对接国家十五五规划 全面提升香港国际金融中心地位

香港金融服务界立法会议员李惟宏就2026年《施政报告》及《香港五年规划》提出建议，建议主要环绕四大方面推进，包括证券市场改革；提升期货及衍生品地位；促进黄金及大宗商品市场发展；强化资产管理业务。他表示，为主动对接国家「十五五」规划，香港应该加强自身证券、期货、黄金及基金等市场竞争力，更好结合传统金融与创新金融，并持续深化互联互通，并配合国家金融政策，发挥好「引进来、走出去」的平台角色；同时，亦须积极促进北部都会区、创科及经济民生发展。

倡促进股票小组重启会议兼改革恒指

在推进证券市场改革方面，建议「促进股票市场流动性专责小组」重启会议；近期恒指表现欠佳，政府须联同市场不同持份者全面检视其原因，以及优化成份股的筛选准则与纳入时机，推动恒指改革；深化上市及市场改革，如吸引海内外中小企在港上市；检讨GEM和主板在巿场上的定位等。

成立期货及衍生品工作小组 推期货通及新股通

在提升期货及衍生品地位方面，建议成立期货及衍生品工作小组；建立透过跨产品及跨结算所的机制；深化互联互通及加速人民币国际化，研究推出商品通、期货通及新股通等。

加快构建国际黄金交易中心 推动大宗商品生态圈建设

在促进黄金及大宗商品市场发展方面，建议加快构建国际黄金交易中心；推动大宗商品交易生态圈建设，探索开发以人民币计价的大宗商品及相关的期货合约，如能源、农业、金属及指数等；

增加两地互认基金的数目 引入业界参与

至于强化资产管理业务方面，建议拓展资产管理及家办业务，包括进一步增加两地互认基金的数目，以至最终涵盖大部分获得证监会认可的基金；成立专责委员会，并引入业界参与；同时促进数字资产、私募基金及跨境理财通业务发展；及协助业界升级转型。