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TERA-Award启动智慧家庭专题赛 奖金池共100万人币 名气家提供真实应用场景

商业创科
更新时间：20:57 2026-07-09 HKT
发布时间：20:57 2026-07-09 HKT

中华煤气（003）主席李家杰发起的国际加速平台TERA-Award公布，正式启动其「2026智慧家庭专题赛」，向全球各地征集具创新技术与产业化潜力的「智慧家庭」项目。

TERA-Award表示，赛事奖金池总值100万元人民币，包括金奖得主可独得50万元人民币，而所有得奖项目均可获合作伙伴云港智三生提供专属算力支援，减轻模型训练与智能体开发成本。

名气家坐拥4600万个真实家庭场景

是次专题赛汇聚多方产业资源，构建一站式创新支援体系，其中煤气旗下「名气家」将开放其4,600万个真实家庭场景验证及应用；云港智三生提供专属算力Token支援；元禾辰坤、方源资本等战略合作伙伴则提供产业资源支持，协助项目资本对接，促进技术落地。 

TERA-Award：打破技术与市场隔阂

比赛设有四大类别，包括家庭服务机器人、家庭生活AI及智能体 、智慧厨房，以及家庭安全与用能。TERA-Award指出，是次赛事旨在打破技术与市场的隔阂，贴近真实家庭需求，物色具规模化及商业化潜力的创新方案。 

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