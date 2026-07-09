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和记港口提升联通内地与国际措施 为美的开通优先通道 伙TCL推动绿色港口

商业创科
更新时间：18:32 2026-07-09 HKT
发布时间：18:32 2026-07-09 HKT

长和（001）旗下和记港口于「2026深圳港国际供应链高质量发展大会」上，分别与两大内地制造巨头签署战略合作备忘录。为应对航运旺季延误痛点，和记港口将为美的集团（300）开通优先通道并对接数据系统，同时联手TCL实业共同研究贯穿供应链的碳减排方案与规划绿色港口。长和表示，是次合作彰显长和作为连接中国内地与全球市场桥梁的重要角色。

盐田港信息即时共享 加强多式联运模式

根据和记港口与美的集团的协议，双方在未来两年内深化全球战略伙伴关系，首阶段将以盐田国际集装箱码头为支点。针对航运旺季运力紧张等行业痛点，和记港口将在旺季期间为美的开通优先通道，以提高货物取货、回运和重新装载的效率，确保收发作业高效运行。

同时，双方将透过美的业务系统与盐田码头操作系统的对接，实现信息即时共享，并共同推进由中国内陆港口至盐田国际的铁路货运多式联运服务。美的国际总裁付鉴指出，这项务实举措将显著提升供应链营运效能，并助美的稳步实现2027年150万个标准货柜的全球运输目标。

和记港口与美的签署谅解备忘录。
和记港口与美的签署谅解备忘录。

TCL助货柜码头减碳与数字化

在与TCL实业的合作方面，双方则聚焦于减碳与数字化领域，聚焦规划与发展绿色港口基础设施。双方计划结合前沿的清洁能源与节能技术，打造新一代绿色港口标准，并利用大数据、物联网及人工智能等先进技术，优化港口与物流生态系统的协同效率，以数字化赋能绿色化，降低港口营运的整体环境足迹。TCL实业副总裁施卫国表示，将充分发挥在数字化与清洁能源领域的积累，与和记港口共同推动整个行业迈向更高质量、更可持续的新纪元。

和记港口叶承智：为港口注入动能

和记港口集团董事总经理、盐田国际董事长叶承智表示，美的庞大且快速增长的出口货量将为旗下码头注入动能，集团将以统一的高效营运标准提供坚实物流支援。他强调，集团自1990年代起布局内地港口业务，1993年已进驻长三角及上海，经过三十余年建设，长三角地区已成为和记港口拓展全球业务的重要基石。

目前和记港口的业务已覆盖9个亚太经合组织成员经济体并营运22个港口，2025年总吞吐量达6340万个标准箱，于墨西哥、泰国等地业务表现亮眼。集团未来将持续布局数码化及绿色转型，加强智慧港口建设，以减低营运碳足迹。

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