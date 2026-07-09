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理大伙日本光学企业HOYA推「三重增强设计」镜片 可控制儿童近视

商业创科
更新时间：15:55 2026-07-09 HKT
发布时间：15:55 2026-07-09 HKT

香港理工大学与日本光学企业HOYA宣布正式推出全新「三重增强设计」（DIMS TED）近视控制镜片。理大临床数据显示，该镜片能有效控制儿童近视，而理大亦表示相关专利授权为大学带来庞大的知识转移收入，成为本港产学研成功落地的标竿案例 。

适用年仅4岁早发性近视儿童

是次发布的新一代DIMS TED镜片，建基于双方在2018年共同研发的专利技术。理大眼科视光学院副教授谢欣然指出，新技术透过缩小中心光学区及增强离焦度数，能提供更强的近视离焦讯号 。在一项涉及196名4至12岁香港儿童的首12个月临床试验中，配戴新镜片的儿童不仅能有效抑制眼轴过快增长，其平均近视度数更未有加深 。研究更首度证实该技术适用于年仅4岁的早发性近视儿童 。

香港理工大学与日本光学企业HOYA宣布正式推出全新「三重增强设计」（DIMS TED）近视控制镜片。
香港理工大学与日本光学企业HOYA宣布正式推出全新「三重增强设计」（DIMS TED）近视控制镜片。

成最大及最成功产学研案例

理大高级副校长（研究及创新）赵汝恒在会上指出，理大与HOYA自2012年起合作，而且今次合作是理大至今最大及最成功的产学研案例。他透露，该项目的专利授权收入目前在理大科研成果转化收益中稳居第二，而有关收益亦会重新回馈学校以支持进一步的科研发展，加速技术突破。

HOYA镜片董事总经理关国强在会上亦表示，上一代采用DIMS技术的镜片至今已在全球逾50个国家发售，累计销量超过1,500万副 。而新一代产品将以更高阶的市场定位推出，期望能进一步应对全球日益严重的近视问题 。
 

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