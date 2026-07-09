理大伙日本光学企业HOYA推「三重增强设计」镜片 临床证实儿童近视不加深

香港理工大学与日本光学企业HOYA宣布正式推出全新「三重增强设计」（DIMS TED）近视控制镜片。理大临床数据显示，该镜片能有效控制儿童近视，而理大亦表示相关专利授权为大学带来庞大的知识转移收入，成为本港产学研成功落地的标竿案例。

适用年仅4岁早发性近视儿童

是次发布的新一代DIMS TED镜片，建基于双方在2018年共同研发的专利技术。理大眼科视光学院副教授谢欣然指出，新技术透过缩小中心光学区及增强离焦度数，能提供更强的近视离焦讯号 。在一项涉及196名4至12岁香港儿童的首12个月临床试验中，配戴新镜片的儿童不仅能有效抑制眼轴过快增长，其平均近视度数更未有加深 。研究更首度证实该技术适用于年仅4岁的早发性近视儿童。

香港理工大学与日本光学企业HOYA宣布正式推出全新「三重增强设计」（DIMS TED）近视控制镜片。

成最大及最成功产学研案例

理大高级副校长（研究及创新）赵汝恒在会上指出，理大与HOYA自2012年起合作，而且今次合作是理大至今最大及最成功的产学研案例。他透露，该项目的专利授权收入目前在理大科研成果转化收益中稳居第二，而有关收益亦会重新回馈学校以支持进一步的科研发展，加速技术突破。

HOYA镜片董事总经理关国强在会上亦表示，上一代采用DIMS技术的镜片至今已在全球逾50个国家发售，累计销量超过1,500万副 。而新一代产品将以更高阶的市场定位推出，期望能进一步应对全球日益严重的近视问题。

面对港人北上消费及内地平价镜片的竞争，关国强指出儿童近视控制属于医疗级别产品，加上年幼学童往往无法准确且即时地表达佩戴时的不适或视力模糊，因此验眼、长期追踪及镜片定位的准确性至关重要。他期望理大的权威性能说服家长对本港专业视光师的判断与跟进服务保持信心，从而维持产品在本地零售市场的竞争力。