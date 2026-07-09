SpaceXAI推AI模型Grok 4.5 专攻编程及代理式任务

马斯克（Elon Musk）旗下SpaceXAI宣布推出AI模型Grok 4.5，专为程式编写及代理式任务所设计，并称其为公司迄今最智能的产品，预计将于7月中旬开放欧盟地区使用。

与Cursor合作训练

据SpaceXAI网站显示，Grok 4.5由热门AI编码代理Cursor合作训练。就在数周前，SpaceX正式同意收购Cursor，并对Cursor估值600亿美元。

公司表示，训练过程使用了数万颗英伟达（Nvidia，NVDA）GB300 GPU，着重于细致的资料筛选、重复资料删除及品质评分，并指Grok 4.5的编码能力强大，胜任Rust及C/C++的编程任务，可根据提示词直接构建实用应用程式。

可胜任办公软件

SpaceXAI又表示，Grok 4.5现为Grok Build的预设模型，并声称Grok Build可胜任办公软件，包括建立复杂的Excel模型，并留下标签或注释以供参考，亦可使用PowerPoint的自带形状建立复杂图表，设计简洁的投影片，并在Word中撰写直白易懂的文章。

定价方面，Grok 4.5每百万输入词元为2美元（约15.68港元），每百万输出词元为6美元（约47.03港元），效率为同类领先模型两倍，而解决问题的程序却不到后者一半，用户可透过AI编码代理Grok Build、Cursor，以及使用API金钥在SpaceXAI开发者入口网站免费试用Grok 4.5。