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支付平台Adyen称港人拥抱AI辅助购物 付款环节成忠诚度关键

商业创科
更新时间：11:37 2026-07-09 HKT
发布时间：11:37 2026-07-09 HKT

支付平台Adyen发布《Adyen零售报告2026》，指出香港消费者正积极拥抱以AI辅助购物，74%消费者曾使用AI辅助购物，但有45%不放心单靠AI完成购买程序。Adyen香港区主管邓启俊表示，消费者最看重支付便利、多元选择、交易安全三大要素，零售商虽加速布局AI转型，但一旦付款流程出现故障，消费者极易流失，付款环节成为维系顾客忠诚度的关键节点。

88%认同AI助过滤繁复资讯

今次调查访问了1,026位香港消费者及324位零售商（年营业额达1.5亿元或以上），发现在曾使用AI的消费者中，有88%认同AI有助于他们在网上过滤繁复的资讯，73%表示能更快的提供购物灵感，约7成受访者更利用AI发掘独特的品牌与购物体验，其中26%的Z世代每天使用AI助手购物，X世代及婴儿潮世代比例分别为17%及仅2%。

邓启俊表示，随著智能代理商务日渐实现，零售业下一个挑战是确保后台系统能够与时并进，该公司早前宣布推出Adyen Agentic生态系统，目前未有在香港市场推出该服务的时间表，但会视乎客户需求作调整。

他指出，要在AI新时代中脱颖而出，并建立长久的消费者信任，零售商需打破线上与线下实体店之间的隔阂，优先考虑保障消费者个人资料，并创造顺畅无缝的结账体验。
 

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