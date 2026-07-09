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中国据报准科企限购Nvidia H200晶片 已通知阿里、字节及DeepSeek 需交代数量及用途

商业创科
更新时间：10:35 2026-07-09 HKT
发布时间：10:35 2026-07-09 HKT

据外媒引述消息报道，中国计划允许顶尖人工智能公司从英伟达（Nvidia）购买有限数量的H200晶片，已通知阿里巴巴（9988）、字节跳动和DeepSeek等公司；不过，这些公司需要说明所需晶片的数量及购买原因，才能获得批准，而且最终总数可能少于20万颗。消息传出后，Nvidia（NVDA）周三收市报204.12美元，升约3.6%。

报道指出，这些晶片已成为世界两大经济体之间的地缘政治焦点，尽管美国总统特朗普在去年12月批准英伟达向中国出售H200晶片，但中国当局在允许这项技术进入中国市场方面进展缓慢。

忧阻碍本土晶片业发展

报道又指，H200进口受阻的部分原因是因为中方担心大量涌入美国设计的AI处理器，会阻碍政府长期以来发展本土晶片产业的目标；同时，允许美国制造的晶片进入中国市场，可能会带来网络安全风险。

不过，AI处理器需求的飙升促使中国政府允许部分H200采购。与美国同行一样，中国的实验室也一直在努力寻找足够的运算能力来满足其不断增长的训练和运行新模型的需求。

中国驻美大使馆发言人刘畅则在声明中表示，中国对美国晶片出口的立场是一致的，「我们主张中美透过合作实现互利共赢，反对将技术和经济问题政治化、工具化和武器化。我们愿与各方一道，共同维护全球产业链供应链的稳定」。
 

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