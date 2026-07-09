OpenAI推语音模型GPT-Live 与AI对话感觉更真实 即日全球上线两版本

AI初创公司OpenAI周三（8日）宣布推出语音模型GPT-Live，将令与AI对话的感觉更加真实；公司同日向全球用户推出两个版本，分别为GPT-Live-1及GPT-Live-1 mini，并计划很快将它们引入API。

能够同步聆听及与用户对话

根据OpenAI网站显示，GPT-Live采用全双工架构，能够同步聆听及与用户对话，过程中更透过「嗯」或「是」等短语表示它在认真倾听，亦会在用户思考时保持沉默。

在遇到需要网络搜寻、深度推理或更复杂处理的问题时，GPT-Live会在后台调用公司最新的AI模型查询，并将答案反馈到对话中，过程中仍可保持对话流畅。公司表示，GPT-Live在发布初期将使用GPT-5.5作为后台模型，并会随著模型发展持续更新。

OpenAI表示，这些技术进步将使ChatGPT更加智能且易上手，并强调随著时间推移，该项研究也将使语音技术能够应用于日益复杂、耗时更长及更具自主性的工作。