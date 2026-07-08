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港金融科技生态持续扩大 陈浩濂：推动金融创新具优势及潜力

商业创科
更新时间：17:51 2026-07-08 HKT
发布时间：17:51 2026-07-08 HKT

财经事务及库务局副局长陈浩濂今早出席在香港举行的 LEAP East 2026 国际科技与资讯技术展，于金融科技分论坛上作开场炉边对话。

去年10月逾1200金融科技企业

他表示，香港作为排名世界第三，亚洲第一的国际金融中心，拥有开放的市场环境和完善的监管架构，一直凭借开放的市场环境、完善的监管制度，以及持续扩大的金融科技生态，吸引来自全球的企业和投资者。截至去年十月，香港已有超过1,200家金融科技企业，一年间增加约一成，业务涵盖移动支付、跨境理财、人工智能金融顾问、合规科技等多个范畴，现时有包括8家持牌数字银行、4家持牌虚拟保险公司、13家持牌持牌虚拟资产交易平台，以及2家持牌稳定币发行人，展现香港在推动金融创新方面的优势和潜力。

同时，香港的金融科技企业亦积极「走出去」，包括有香港持牌虚拟保险公司已将服务拓展至中东地区，有香港持牌数字银行在东南亚开展业务，亦有香港资产管理公司在中东地区推展代币化基金业务，凸显香港作为国际金融科技中心的环球网络优势。 

泰国金融科技公司在港扩充

他又在会场上与参展的科技公司见面交流，包括再次与一间今年4月于在泰国举行的Money20/20 论坛交流过的金融科技公司会面。该公司业务涵盖不同金融交易及RWA 等，亦以人工智能提供金融服务和企业解决方案。他说在泰国时与其主席讨论该公司可利用香港平台扩充其业务，以及介绍了香港的政策和生态环境。很高兴今天双方再度见面，见证当日交流逐步转化为实际合作成果。

该企业已开始在港扩展业务，并正持续增加在港投入，现时已在港聘请了行政总裁及十多名员工，亦已于上月取得香港信托或公司服务提供者牌照（TCSP），并正在港申请其他金融牌照，以及有计划在港聘请更多员工和租用更大面积的办公室。

他表示，这不但反映香港作为国际金融及创新枢纽的吸引力，也再次印证其外访及「引进来」方面的工作，正一步步看见成果。财库局会继续与业界及国际伙伴保持紧密联系，积极招商引资，巩固香港国际金融中心地位。
 

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