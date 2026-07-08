Airwallex接入八达通支付 支援线上及线下结帐

随本地零售市场初现回暖迹象，商户正积极寻求整合线上线下（O2O）的销售渠道。金融服务平台Airwallex宣布，正式将八达通纳入其本地支付方式，支援商户透过单一平台处理实体店及电商结帐。Airwallex亚太区总经理陈君洋表示，顺畅的结帐体验不仅为消费者带来便利，更是商户带动收入增长的关键。

他续指，是次与八达通合作，结合本港最普及的支付方式及Airwallex的金融基础架构，企业毋须分开管理线上与线下的支付服务供应商，有效解决O2O策略的整合挑战。

八达通零售业务及合作伙伴总经理黎家聪亦表示，公司期望透过是次合作进一步拓展八达通的应用场景，为商户及消费者提供更智能的解决方案。

目前已有本地品牌率先采用该一站式支付方案。本地客制化皮革饰品品牌Crudo创办人Michael Wong表示，Airwallex让公司得以简化支付系统，现时于网站及门市均支援八达通结帐，预期可带动整体的业务转换率及各销售渠道的整体增长。

香港旅游发展局数据显示，今年首5个月期间访港旅客录得约2300万人次，按年增加14%，而3月及4月的零售业总销货价值亦分别按年上升12.8%及8.6%。