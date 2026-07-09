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钟培生扬言打造亚洲卡牌中心 挑战秋叶原 豪租2.2万呎巨舖 月入千万才收支平衡

商业创科
更新时间：06:00 2026-07-09 HKT
发布时间：06:00 2026-07-09 HKT

「百亿富三代」、HKTCG创办人钟培生过往在电竞领域累积丰富的流量变现经验后，最新转战实体卡牌交易，甚至计划将香港打造成亚洲卡牌交易中心，目标直指日本秋叶原。针对HKTCG的业务，钟培生接受《星岛头条》专访时归纳为三大核心：文化、收藏及零售，并直言「最快、最直接赚钱的一定是零售，零售赚了钱，资金先流出来，之后再将这个钱推到文化和收藏，慢慢做下去」。

针对HKTCG的业务，钟培生接受《星岛头条》专访时归纳为三大核心：文化、收藏及零售，并直言「最快、最直接赚钱的一定是零售，零售赚了钱，资金先流出来，之后再将这个钱推到文化和收藏，慢慢做下去」。
针对HKTCG的业务，钟培生接受《星岛头条》专访时归纳为三大核心：文化、收藏及零售，并直言「最快、最直接赚钱的一定是零售，零售赚了钱，资金先流出来，之后再将这个钱推到文化和收藏，慢慢做下去」。

自揭签约至开业 仅筹备3个月

钟培生坦言，对于这个项目最大的挑战是「没有零售经验」，而且「将卡牌从爱好转化为生意的时间太短了」。他自揭时间线，已经20年没有玩过卡牌，去年7月首次首次接触Union Arena卡牌、同年11月萌生开店念头，再从今年2月与iSQUARE签约、3月3日交场、5月已开业，「很多人筹备一年甚至两年，我们只是筹备了3个月」。

卡牌付费率较电竞行业更高

对于电竞领域与实体卡牌交易的最大共通点，他指「都是年轻人喜欢的东西、都是高消费娱乐」；不过，商业逻辑截然不同，「电竞的付费率不是100%，但卡牌是100%付费率，一个人玩卡牌都需要付费」。更深层差异在于IP控制权，钟培生的电子竞技公司HKES大部分业务在腾讯旗下，变现需透过腾讯体系，与游戏公司存在利益冲突；反观卡牌，「我已经买了你的产品，然后再去推销，直接赚取利润，版权问题没有太多涉及，利益冲突也没有太多」。

至于选址尖沙咀iSQUARE整层2.2万呎舖位，租金成本不菲。钟培生透露，每月需要达到8位数字营业额才能收支平衡，但解释指「这里非常方便，游客区极旺」，而且是直通地铁站的商场。

业务关键在于资讯差和信用

目前HKTCG提供抽卡、直售、拍卖及卡位展示等多种服务，而钟培生将业务归纳为三大核心：文化、收藏及零售。若将抽卡业务与传统零售相比，他认为关键在于「交易的资讯差和信用」，「人们最怕买到假货，信誉高的公司可以卖贵一点，收购时也能以较低价格拿货。」他举例，如同手表、名酒、字画等收藏品，「我有只手表，我去深水埗不知道会卖给谁，还是去中环大的表行，哪怕收购价低一点，但起码知道是一定收到钱」。

拉拢秋叶原最大买取店成会员

钟培生更扬言，HKTCG「第一个对手就是秋叶原。」，并拉拢秋叶原最大买取店Blue Rocket成会员，该店一个月生意达9位数字日圆（约483万港元）。他提到，秋叶原虽是动漫文化圣地，但同一个品牌有很多不同分店，「他们有太多不同的间数，也是做游客生意，日本人在改规则方面，是没有我们香港人那么灵活的」。

他认为，香港相对秋叶原有3大优势，分别是关税较少、资金进出容易，以及欢迎外国游客。他特别指出，日本大部份卡牌网站只有日文，需要自行翻译，「你要用代购网站，你有关税，你没有日本信用卡是买不到东西」，而HKTCG提供普通话、英文、繁体中文服务，未来更有机会扩展至日文及韩文。

提供场地及营销 支援不同会员

除了Blue Rocket之外，HKTCG更引入主力做《海贼王》及《宝可梦》系列卡买卖的收藏家Mikaeru，以及其他专业卡牌买家作为会员。钟培生表示，HKTCG提供场地、营销配套及原厂货源支援会员，「因为我们这个品牌拿到货，可以确保他们有充足货源」，而会员需缴交营运费、入会费及行政费，具体条款视乎不同人而定。

他解释，「这行太大，有几十只IP，只是BANDAI都已经有6只，你有一个IP就700万，做4、5个就达数千万规模，但每一样东西都要做得很深。」如果每个IP都要自己亲自插手，「我是没有时间去扩张，让香港再次有一个国际的品牌、有一个国际的集中地」。

最终方向是「下一个Pop Mart」

对于第一批收藏家参与展示，目前暂不收费。「他们给予我们充分信任，我们会奖励给他们，第一批支援我们的永远都会免费给他们，日后有新人就会考虑收费。」目前HKTCG已与顺丰合作，设有存仓位置，在店内划出1,000呎让其团队驻场，「在香港没有人不认识顺丰，他们做物流，交给他们就会很放心」。

展望未来，他指HKTCG最终方向是想打造「下一个Pop Mart」，可能走向上市、被收购或打造成长期家族资产，「还在了解中，应该在年底前会公布」。他又透露，现在每周工作近百小时，信奉「力不到不为财」，「最赚到钱的那一班都是最勤力的那一班，也是一个星期上班七日那一班」。

相关文章：吕宇健伙钟培生拓卡牌业务 尖沙咀2.1万呎旗舰店已开幕

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