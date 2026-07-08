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字节登记「刀盾狗」、「香蕉猫」等迷因美术著作权  掀起网民热议

商业创科
更新时间：15:58 2026-07-08 HKT
发布时间：15:58 2026-07-08 HKT

字节跳动旗下北京字跳网络技术据报近期集中登记了「刀盾狗」及「香蕉猫」等内地迷因的美术著作权，以向旗下AI视频模型Seedance提供合法素材库，引起网民强烈不满，不少人认为迷因由网络社群集体创作，本身属于公有作品，质疑平台是否将源自网路社群的创作成果纳入私有权利 ，更有人狠批公司为「赛博地主」（Cyber-landlords）。

2D及3D皆被登记

据内媒报道，中国版权保护中心资料显示，今年3月以来，北京字跳网络技术在平台上申请多个内地迷因的著作权，包括「香蕉猫」、「耄耋猫」及「刀盾狗」等一众网络创作形象，作品类别统一标注「美术」，其中2D及3D形式亦被一并申请。

料助AI视频模型训练

报道引述业内人士指出，公司此番集中登记版权，旨在为旗下AI视频模型Seedance系列产品建立合规内容底座，透过自主登记迷因著作权，平台可将自有版权素材纳入模型训练素材库，从源头规避商用及生成内容引发的版权争议 。

值得留意的是，中国著作权采用自愿登记制，不会审查作品来源，登记合法不代表「权属合法」，只要提供作品更早的证据，版权证书随时可以被推翻。同时，字节跳动登记的是美术作品著作权，而非拥有迷因的专属权，未来若涉及商业使用、二次创作或侵权认定，仍须依作品是否构成实质近似及相关法律作进一步判断。

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