美政府据报准OpenAI推出GPT-5.6 三款模型周四正式上线

据美媒Axios引述消息报道，美国特朗普政府周二（7日）已批准OpenAI广泛推出旗下AI模型GPT-5.6，公司亦宣布其GPT-5.6旗舰模型Sol及较低阶的Terra和Luna将于本周四公开推出。

报道指出，是次批准由OpenAI与政府官员进行额外测试和会议之后达成，据称，测试是由美国商务部旗下的AI标准与创新中心进行，OpenAI则派遣技术专家留在华盛顿特区，以便在审查期间解答相关问题。

曾要求分批发布GPT-5.6

此前，特朗普政府在上月曾要求OpenAI分批发布GPT-5.6，规定初期仅允许政府核准的机构使用。公司当时表示，分批推出并非其首选方案，并指政府仍在制定发布AI模型的标准。

另一方面，美国商务部亦曾在6月禁止外国进口Anthropic旗下Mythos和Fable系列模型，迫使这些模型退出市场，不过对Fable的禁令已在上周解除，并在一天后恢复了用户的使用权限。