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工银亚洲完成首批以离岸人币国债作伦敦清算所抵押品交易

商业创科
更新时间：14:53 2026-07-08 HKT
发布时间：14:53 2026-07-08 HKT

中国工商银行（亚洲）作为首批核心参与及支持金融机构之一，全面助力伦敦证券交易所集团（LSEG）旗下伦敦清算所（LCH）推出接受离岸人民币中国国债作为合格非现金抵押品的里程碑式举措，并于7月7日完成首批交易。

该行副行政总裁徐磊表示，此次与LCH的通力协作，实现了离岸人民币国债与国际中央对手方清算体系的直联。通过将国债纳入LCH抵押品框架，不仅为衍生品市场参与者有效降低了清算资金成本，更大幅提升了资本运转效率与资产流动性。

他续指，这一机制创新强化了香港资本市场与国际金融市场基础设施的互联互通，是推动香港离岸人民币生态圈建设的重要里程碑。该举措在持续拓展离岸人民币市场深度与广度的同时，稳步推进人民币国际化进程，为香港国际金融中心建设注入新动能，并助力亚太地区金融市场迈入下一阶段的增长。

该行表示，有关举措允许清算会员以离岸人民币中国国债履行保证金要求，能够为全球市场参与者提供更具弹性的流动性管理工具、更高的资本优化效率及更灵活的资产负债表配置空间，是人民币国际化进程以及中国金融资产融入国际中央清算基础设施的重要突破。该框架未来更计划扩展至接受在迅清结算（CMU OmniClear）托管的资产，进一步完善ForexClear离岸人民币外汇清算体系的建设。

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