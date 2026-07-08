炎夏引爆手提风扇新商机 Dyson也推799元高阶款 一个内地品牌年吸金10亿

炎夏带动消暑产品热卖，过去被视为廉价小商品的手提风扇，近两年正迅速崛起成新消费行业。由以往十多元、仅作夏季临时应急用的平价产品，逐步发展至售价逾百元，甚至近799元（人民币，下同）高阶款式，吸引家电、消费电子以至国际品牌相继入局。有内地品牌更凭借小风扇产品，创下年销量3,000万件、年收入达10亿元的佳绩。

「618」录160%惊人增长

据内媒《天下网商》报道，手提风扇现已逐渐洗脱由代工厂或小工场直接生产、缺乏品牌商标的「白牌」及边缘货品标签，蜕变为品牌愿意投放资源研发，设立专属产品线独立品类。天猫平台生活电器类目负责人估算，包含挂颈、夹伞等便携款式在内，手提风扇的全网销售规模料达50亿元，未来3至5年更有望上望70亿元。单计今年「618」购物节，该品类按年更录得160%的惊人增长。

价格范围扩阔 高端化明显

过去手提风扇多集中于9.9元或19.9元的低价市场，惟随着功能、设计与技术不断升级，其价格带已显著拉阔。目前50元以下的市场仍由白牌及低价产品主导，但100元至150元区间已跃升为市场主流。至于200元以上的产品则主攻品牌设计与差异化功能，而知名品牌戴森（Dyson）今年4月更推出了定价高达799元的高阶型号，引证了市场板块正急速向高端化迈进。

业界认为，手提风扇正走向「消费电子化」。品牌开始以硬件规格作为主要卖点，例如每秒风速、摩打转速、电池容量、快充功能、液晶显示屏及铝合金外壳等，营销手法与智能手机及相机等成熟电子产品愈趋相似。

知名品牌戴森（Dyson）今年4月推出了定价高达799元的高阶手提风扇。

社交平台及产品测评成关键

推动这股转变的关键，在于社交平台及产品测评的兴起。风速、续航力、噪音、档位调节及外壳材质等指标变得更容易量化及比较。消费者犹如选购手机般认真比较规格，促使品牌必须提供更具体、真实的技术参数以争夺市场。

使用场景增多 进化成随身物

另一方面是手提风扇的定位蜕变，与使用场景多元化息息相关。以往产品多数只在极度炎热时作临时之用，如今已渗透至通勤、办公室、演唱会、露营、亲子活动及化妆等多个生活场景，成功由「临时用品」进化为「随身物」。只要能持续在技术与设计上做出差异化，便能拥有极长的产品生命周期。

JisuLife发展成小风扇龙头

内地品牌几素（JisuLife）是较早拓展该市场的代表之一，近年透过外观设计、功能微创新及底层摩打技术改良，发展成小风扇市场的龙头。资料显示，几素在2024年的销量达3,000万件，年收入高达10亿元。品牌创办人何志强指出，以往消费者购买小风扇多属「随手选」，但随着使用频率增加，对外观、便携度、噪音控制及手感的要求自然提高，为品牌提供透过设计与功能创新来提升产品溢价的空间。

内地品牌几素（JisuLife）是较早拓展该市场的代表之一，近年已发展成小风扇市场的龙头。

面对庞大商机，不同背景的品牌加速入局。新兴品牌如徕芬（Laifen）著眼于创新结构，推出可收纳扇叶设计以模拟更柔和的自然风；传统家电品牌则发挥多年累积的供应链与研发优势，例如艾美特（Airmate）今年主推水雾系列，标榜在实验室标准测试下可达17度体感降温。

徕芬（Laifen）推出可收纳扇叶设计。

不过，手提风扇始终属于季节性产品，库存风险不容忽视。对新入场的品牌而言，如何在毛利、库存、品牌形象与长期研发投入之间取得平衡，是一大考验。广州轻工集团旗下品牌「钻石牌」的负责人表明，公司不会一开始便重仓库存，而是按销售情况分批追加订单，以减低夏季过后产品滞销的压力。

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