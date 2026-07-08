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腾讯据报再次挖角OpenAI研究员 参与VLM相关研发

商业创科
更新时间：14:41 2026-07-08 HKT
发布时间：14:41 2026-07-08 HKT

据内媒引述消息报道，OpenAI前研究员Yonglong Tian（田永龙）已于近期加入腾讯（700）大语言模型部，并将参与VLM（视觉语言模型）相关研发。报道指出，这次是腾讯继挖角OpenAI高级研究员姚顺雨后，再一次向OpenAI挖角；据了解，田永龙与姚顺雨于OpenAI阶段亦曾有共事经历。

挖角姚顺雨已一度引发关注

报道提到，腾讯去年12月17日宣布升级大模型研发架构，新成立AI Infra部、AI Data部、数据计算平台部，并任命前OpenAI高级研究员姚顺雨为「CEO/总裁办公室」首席AI科学家（向刘炽平汇报），同时兼任AI Infra部、大语言模型部负责人（向卢山汇报），一度引发广泛关注。

根据公开资料显示，田永龙此前在OpenAI的核心研究方向包括计算机视觉、视觉表征学习（Representation Learning）及生成式模型。在OpenAI之前，他曾在「谷歌系」深耕多年，于2022年底加入位于剑桥的Google Research担任高级研究科学家，随后于2024年5月转入Google DeepMind。

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