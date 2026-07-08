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Zoho预警云端大模型具收费急升风险 采自主管控数据中心硬件策略 自研VLM

商业创科
更新时间：14:25 2026-07-08 HKT
发布时间：14:25 2026-07-08 HKT

全球企业掀起生成式AI转型潮，惟背后高昂的算力与Token开支正成为中小企的沉重财政负担。云端商业软件服务商Zoho亚太区总经理Gibu Mathew预测，随著AI应用全面普及，未来公开云端大模型的收费将面临急剧上升的风险。为应对长远的云端算力通胀，Zoho采取自主管控数据中心硬件策略，并自研视觉语言大模型（VLM），强调毋须依赖第三方大模型，协助企业客户压低整体拥有成本。

AI技术助减少人工繁琐工序

面对本港人手短缺及营运成本高企，香港企业在引入AI技术时，更倾向落地于解决繁琐及重复性高的工序。Gibu Mathew指出，目前Zia Agents人工智能工具在香港销售及客服团队的应用最为广泛。

以大型商场为例，过去员工处理「失物招领」等顾客查询耗时甚久，现时AI代理能针对钱包、手机遗失等特定场景即时生成回复；此外，不少港企每日需处理大量附带档案的电邮，AI亦能自动提取核心资讯并录入系统，免除人工繁琐工序。相关工具将传统需时3个工作日的查询处理时间，大幅压缩至三小时，有效优化客户体验。

金融、地产及专业服务需求殷切

在「去碎片化」与开源节流的商业氛围下，Zoho整合「软件、AI与网络安全」的单一平台策略在本地市场迎来收成期。数据显示，2025年Zoho在香港位居前列的产品线，付费客户量按年录得14.6%的稳健增长；而截至2026年初，其全球付费客户总数已正式突破100万大关。在香港举办的用户大会「Zoholics」上，金融、地产及专业服务被列为本地需求最为殷切的三大核心行业。

杜绝不必要Token耗损

Gibu Mathew表示，针对企业对AI算力耗费的「Token焦虑」，Zoho采取了差异化的成本管控机制，其订阅套餐每月预设提供3,000万个免费Token，额外消耗部分亦仅按实际用量成本计价，不赚取差价。平台更将AI划分为大、中、小三级模型——简单的校稿、翻译仅调用小型模型；复杂的文件分析才启动大型模型，透过自动分配算力，杜绝不必要的Token耗损。
 

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