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蚂蚁战略投资薄荷健康28% 攻AI健康服务 拍饮食记录卡路里可获专业指导

商业创科
更新时间：14:03 2026-07-08 HKT
发布时间：14:03 2026-07-08 HKT

蚂蚁集团宣布，与薄荷健康达成战略投资合作，完成后将以28%持股比例，成为薄荷健康最大外部股东。双方将围绕体重管理等核心场景，共建专业级AI健康服务，首期功能已在内地上线蚂蚁集团旗下AI原生健康应用——蚂蚁阿福App，用户拍饮食记录卡路里时，系统会调用薄荷健康的饮食数据库，获得更专业的饮食指导。

未来续探索科学减重等方向

据了解，双方后续还将在科学减重、食品电商、模型联合训练及产业生态开放等方向持续探索，让「AI+健康」专业服务走向更多用户的日常生活。

集团表示，薄荷健康深耕体重管理、营养干预与慢病防控等垂直领域近20年，累计服务2亿注册用户、3,000万年度活跃用户，薄荷食物数据库收录逾160万条食物数据条目。

至于蚂蚁阿福去年上线以来，提供从健康问答、报告解读到AI挂号、医保支付与购药等全链路健康服务，用户规模突破1亿，日均处理健康咨询量逾1,000万次。该App近期更在内地发起「科学减重1亿斤」健康行动， 最新合作将变相引入专业减重帮手。

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