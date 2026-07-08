长和洽售欧洲香水及化妆品公司Marionnaud 潜在买方为BEHN

长和（001）表示，正洽售旗下欧洲香水及化妆品公司Marionnaud。集团指出，潜在买方为BEHN，是法国美容及香水集团Groupe Bogart行政总裁兼主要股东David Konckier成立的公司；而Groupe Bogart则于巴黎泛欧交易所上市。

该集团续指，有关潜在交易标志Marionnaud业务踏入新里程，由资历深厚的美容业界专家接手营运，对方具丰富品牌经营与零售经验，并明确承诺支持Marionnaud的长远发展。

长和表示，过去20年来一直支持Marionnaud的营运与发展，促使Marionnaud成为知名美容零售品牌，市场地位稳固，享誉欧洲。该集团指出，对Marionnaud品牌的实力及前景充满信心，并将在适当时候交接，确保过程平稳顺利。

Marionnaud照常营业

长和表示，在潜在所有权变更前的过渡期间，Marionnaud将照常营业，日常营运一如既往，继续挚诚服务不同市场的顾客；并指鉴于相关程序仍在进行中，现阶段无法提供任何更详尽的说明或披露。

Marionnaud于2005年被屈臣氏集团收购，截至去年底在9个市场拥有700家店舖，供应高级香水及化妆品。年报显示，该公司列入长和的「财务及投资与其他」业务，而非屈臣氏集团所属的零售业务，长和指去年Marionnaud因竞争加剧，表现未如理想，影响该分部业绩增长。

