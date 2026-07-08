微软部份产品据报改用自研MAI模型 盼减少对OpenAI及Anthropic依赖

据彭博引述消息报道，微软（MSFT）正开始在旗下软件产品中以自家模型取代OpenAI和Anthropic的模型，以降低AI成本。公司股价周二升0.54%，收报388.84美元。

报道指出，过去微软在Excel和Outlook等产品更依赖OpenAI和Anthropic，但现在每周已有数万个AI提示词由公司内部开发的MAI模型完成，虽然在整体AI使用量中仍占较小比例，但显示公司在以低成本打造具竞争力的AI模型上取得进展。

与OpenAI合作关系即将到期

此外，该MAI模型也可在AI辅助软件开发服务GitHub Copilot中使用；同时，公司AI模型部门主管Mustafa Suleyman更表示，一款自主研发的转录模型将在未来几个月内开始应用于Teams视讯会议应用及其他产品中。

报道又提到，微软在其办公室助理Copilot等产品中使用了大量词元，由于与OpenAI的长期合作，目前在该技术上仍获得大幅折扣，但由于合作关系即将到期，Suleyman的团队正努力确保微软不会沦为任由顶尖AI实验室定价宰割的处境。