港股见底回升或死猫弹 仍有待观察｜古天后

7月8日，大致多云，间中有骤雨及狂风雷暴，初时部份地区雨势较大。美股㖊日调整，半导体股遭抛售及国际油价回升下，美股周二受压，道指高开48点后，升幅最多扩大至233点，高见53289，再刷新即市纪录，但其后转升为跌，反复回落281点，低见52774点。美市收市，道倒跌130点或0.25%，报收52925；标指跌33点或0.45%，报收7503，纳指跌302点或1.16%，报收25818。

路透报道，中国DeepSeek正开发自主人工智能（AI）晶片，Nvidia（NVDA）股价曾挫2.3%，收市倒升0.7%。南韩三星电子初步业绩表现强差人意，未满足市场期望，美光科技（MU）及英特尔（INTC）分别插水4.7%及9.7%。

多间大行开始追踪SpaceX

SpaceX正式晋身纳指100指数成份股，股价反跌6.8%，不过多间大行开始追踪SpaceX，给予「买入」投资评级，12个月平均目标价为236美元，以现价计有47%上升空间。当中，大摩更乐观，指出新云端（Neoclouds）短期内为公司最大业务，未来增长将主要来自AI服务需求，目标价为300美元。其他重磅股中，亚马逊据报拟发债集资250亿美元，为AI业务发展提供资金，股价升0.8%，微软涨0.5%，Meta更抽高2.4%。

美国10年期债息一度上升7.4个基点，报4.553厘；对息口较敏感嘅两年期债息涨6个基点，至4.185厘。纽约联储银行总裁威廉斯，于霍士财经访问中预期，能源价格下降将带动美国整体通胀未来几个月回落，重申当局政策处于良好位置，反映加息压力正逐渐缓解。美汇指数一度升0.28%，报101.13，日圆曾扬升0.26%，报161.67兑每美元。加密货币「一哥」比特币一度回落3.1%，报62623美元，其后回稳。

半年结后 全球资金重新配置

港股昨日调整，恒生指数低开47点，一度升204点至23820高位，触及20日线后遇阻，其后转升为跌，盘中曾跌218点见23398低位，其后跌幅收窄至119点，报收23496，成交额3,197亿元。一如所料，港股反弹之路并不平坦，20日线即遇阻力，虽然反弹遇阻，但恒指已较6月低位22518反弹逾千点，目前市场对于港股究竟在五穷六绝月已完成调整，成功于6月寻找到低位并再度展开一个中期升势，抑或仅属严重超卖下技术反弹，仍存分歧。

港股上半年由1月逾4年高位28056开始下滑，最多累跌5,538点或19.74%，技术上极端超卖，适逢美伊战事缓和，国际油价回落，加上半年结后，全球资金资产重新配置调整，开始有部份资金流入极度低配嘅港股，成为关键外部催化剂。

与此同时，上市公司开始积极回购，以腾讯（700）为例，6月份每个交易日都有进行回购，共涉资97.74亿元，较5月份45.13亿元翻一番，年内累计回购金额更突破250亿元大关；而友邦保险（1299）及小米（1810）回购亦不手软，年初至今分别斥资136.45亿与109.57亿元进行回购；而于过去几年股价跌跌不休嘅美团（3690），亦于上月底一连两日斥资近亿元回购，为管理层于股东周年大会上直言「价值被严重低估」后嘅跟进行动。

恒指延续反弹 需企稳20日线

多间公司进行大规模回购，有助港股加快筑底，不过暂时外围市场刚好开始调整，而宏观环境下，海外息率趋升阴霾仍在，虽然港股目前市盈率仅11至12倍，但跟过往触发外资流入买入极残港股嘅单位数约8至9市盈率仍有一段距离。

技术走势上，均线目前仍处于空头排列，连基本20日线仍未收复站稳，面对一波崎岖不平嘅反弹之旅，暂难言港股是否已成功找出此周期底部，港股属死猫弹或再筑底回升仍有待观察。目前短线支持为5日线及10日线约23200-23250水平，下一支持为23000心理关口，一旦再跌破此关，或有机再度破底。要延续反弹势头，至少要重返100周线约23550及20日线23800企稳，突破24000心理关口，再逐步向上挑战50日线约25000水平，刚好亦为日线保力加通道顶部。

古天后