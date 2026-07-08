亚马逊拟发债集资250亿美元 需求已较以往降温

亚马逊（AMZN）计划透过发行美元债券筹集至少250亿美元，为其庞大的AI投资提供资金。值得注意的是，公司在3月亦曾发债融资370亿美元。该股周二股价升0.75%，收报245.98美元。

过去一年已发债逾千亿

据彭博引述消息报道，亚马逊是次发债的峰值需求达620亿美元，规模约为其3月上一笔370亿美元交易时吸引认购需求的一半。随著亚马逊加大AI基础设施支出，这笔交易亦使其过去一年债券发行总额超过1,000亿美元。

报道提到，信用市场已涌入大量AI相关债券发行，根据彭博汇编数据显示，周二这笔交易使今年全球相关发行总额增至约3,350亿美元，是2025年水平的两倍多。供应的迅速增加，亦令人担心缺乏投资者承接，导致存量科技债券在二级市场走弱。

债务最长至2066年到期

根据亚马逊提交文件显示，此次发债包括固定利率及浮动利率票据，共分8个部份，到期年份从2029年至2066年不等，其中期限最长的2066年到期债券发行利差收窄0.2个百分点，较美债高出约1.25个百分点。

文件又指，巴克莱、高盛、摩根大通及摩根士丹利为此次发债的联合簿记管理行。亚马逊表示，发债所得款项将用于公司一般用途，包括未来资本支出及偿还即将到期的债务。