Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内地AI企业或减Nvidia依赖 DeepSeek据报自研AI晶片 智谱洽专属AI处理器

商业创科
更新时间：10:55 2026-07-08 HKT
发布时间：10:55 2026-07-08 HKT

内地AI初创公司DeepSeek据报正开发自有的AI推理晶片，以降低其对英伟达（Nvidia，NVDA）及华为晶片的依赖；同时，智谱（2513）亦与内地晶片设计公司洽谈，计划为其GLM模型系列打造专属AI处理器。

DeepSeek增聘晶片设计工程师

据外媒引述消息指出，DeepSeek约在一年前启动有关开发晶片计划，主要用于模型推理而非模型训练，目前尚处于早期阶段，但正在与外部合作伙伴接洽，并与晶片设计、代工及记忆体相关企业洽谈，且近几个月也加强了晶片设计工程师的招聘，但并未在公开招聘平台上发布招聘资讯。

另一方面，智谱近期亦向几家内地晶片设计公司洽谈合作，以开发针对其GLM模型运行的AI处理器（ASIC），专为执行与特定模型相关的特定任务而设计，而非Nvidia GPU的通用架构；一旦模型架构稳定下来，能提供更优异效能和更低的每词元推论成本，不过，相关讨论仍处于初期阶段，而整个计划可能需要逾两年时间。

一如其他开发商 盼增更大掌控权

报道指出，透过上述计划，两家公司将加入其他全球AI开发商行列，对其模型背后的硬件寻求更大掌控权，并降低运行成本。早前有报道指OpenAI在上月推出了由博通合作开发的首款客制化推论晶片「Jalapeno」，而Anthropic也一直在考虑开发AI晶片。

同时，这项计划亦具额外战略意义，在美国出口管制限制中国企业购买Nvidia先进晶片后，运算资源的可取得性从单纯的成本考量转变为制约因素，中国当局亦持续敦促科技企业开发国产替代方案，而DeepSeek创办人梁文锋早前受访时曾表示，晶片出口管制对公司是一项挑战。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
解开胸围做CPR救遇溺少女一命 韩男反遭告猥亵索偿 结局大反转
解开胸围做CPR救遇溺少女一命 韩男反遭告猥亵索偿 结局大反转
即时国际
1小时前
仔女全移民！师傅帮独居长者改厕所防跌 临走婆婆一句心底话揭移民潮最残酷现实｜Juicy叮
仔女全移民！师傅帮独居长者改厕所防跌 临走婆婆一句心底话揭移民潮最残酷现实｜Juicy叮
时事热话
22小时前
郑秀文演唱会因舞台故障延期主办方被赞做法负责任 监制身份惹争议：系边个你好清楚
郑秀文演唱会因舞台故障延期主办方被赞做法负责任 监制身份惹争议：系边个你好清楚
影视圈
18小时前
世界杯2026｜阿根廷死里逃生 美斯激动落泪 被队友抛起庆祝
世界杯2026｜阿根廷死里逃生 美斯激动落泪 被队友抛起庆祝
足球世界
2小时前
夫妻3万元平装千呎「毛坯房」不髹油漆不铺砖 建筑废料砌厨房 强调非悭钱 盼展现个人风格
夫妻3万元平装千呎「毛坯房」不髹油漆不铺砖 建筑废料砌厨房 强调非悭钱 盼展现个人风格
家居装修
6小时前
公屋装修$10万完工？网民求教3至4人单位可行性 资深师傅话做得到：惟这2部份要落足本
公屋装修要悭钱? 网民求教3至4人单位$10万完工 资深师傅：做得到 惟这2部份要落足本
生活百科
18小时前
03:54
星岛申诉王 | 公屋走廊堆满包裹变私人仓库 直击揭户主影坛身份：我有囤物症
申诉热话
4小时前
64岁父被炒失业 21岁公屋女大生求助被诱做PTGF 爸因「一原因」拒做保安嫌丢架｜Juicy叮
64岁父被炒失业 21岁公屋女大生求助被诱做PTGF 爸因「一原因」拒做保安嫌丢架｜Juicy叮
时事热话
2026-07-07 09:50 HKT
72岁美国卫生部长靠吃1食物 20日激减20磅内脏脂肪减少40% 专家拆解营养价值/进食贴士
72岁美国卫生部长靠吃1食物 20日激减20磅内脏脂肪减少40% 专家拆解营养价值/进食贴士
减肥运动
19小时前
世界杯2026｜13分钟内连追3球！阿根廷奇迹反胜埃及晋8强。路透社
世界杯2026｜13分钟内连追3球！阿根廷奇迹反胜埃及晋8强
足球世界
10小时前