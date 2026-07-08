内地AI企业或减Nvidia依赖 DeepSeek据报自研AI晶片 智谱洽专属AI处理器

内地AI初创公司DeepSeek据报正开发自有的AI推理晶片，以降低其对英伟达（Nvidia，NVDA）及华为晶片的依赖；同时，智谱（2513）亦与内地晶片设计公司洽谈，计划为其GLM模型系列打造专属AI处理器。

DeepSeek增聘晶片设计工程师

据外媒引述消息指出，DeepSeek约在一年前启动有关开发晶片计划，主要用于模型推理而非模型训练，目前尚处于早期阶段，但正在与外部合作伙伴接洽，并与晶片设计、代工及记忆体相关企业洽谈，且近几个月也加强了晶片设计工程师的招聘，但并未在公开招聘平台上发布招聘资讯。

另一方面，智谱近期亦向几家内地晶片设计公司洽谈合作，以开发针对其GLM模型运行的AI处理器（ASIC），专为执行与特定模型相关的特定任务而设计，而非Nvidia GPU的通用架构；一旦模型架构稳定下来，能提供更优异效能和更低的每词元推论成本，不过，相关讨论仍处于初期阶段，而整个计划可能需要逾两年时间。

一如其他开发商 盼增更大掌控权

报道指出，透过上述计划，两家公司将加入其他全球AI开发商行列，对其模型背后的硬件寻求更大掌控权，并降低运行成本。早前有报道指OpenAI在上月推出了由博通合作开发的首款客制化推论晶片「Jalapeno」，而Anthropic也一直在考虑开发AI晶片。

同时，这项计划亦具额外战略意义，在美国出口管制限制中国企业购买Nvidia先进晶片后，运算资源的可取得性从单纯的成本考量转变为制约因素，中国当局亦持续敦促科技企业开发国产替代方案，而DeepSeek创办人梁文锋早前受访时曾表示，晶片出口管制对公司是一项挑战。