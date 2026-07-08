Meta推AI图像生成模型 嵌入聊天机械人及社交应用 包括IG和WhatsApp

Meta（META）推出了一款新的图像生成式人工智能（AI）模型，为该公司自一年前斥资数十亿美元重建AI实验室、且由AI总监汪滔（Alexandr Wang）上任以来首次发布的此类模型。该股周二收报615.58美元，升2.55%。

可根据好友帖文生成图片

据彭博引述该公司一篇博客文章中指出，这款名为Muse Image的模型于周二（7日）上线Meta的AI聊天机械人，并将嵌入Meta旗下多款社交应用，包括Instagram和WhatsApp。用户可利用该模型根据文本提示生成图像，或要求修改现有图片，广告商也将很快能够使用该模型制作营销材料。

此外，用户还可根据好友或创作者公开的Instagram帖文，生成含有他们形象的图片，为Meta提升平台个性化体验的举措之一。根据该博客文章，若不希望他人以AI「再利用或改编」自己内容的用户，可在设置选单中选择关闭。