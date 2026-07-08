庙街没有「特色」就不成庙街｜周显

大笪地和庙街，一处在香港岛，一处在九龙，代表了上一代的草根文化。然而，这一代的年轻人也许都不太清楚这两个传统地标以前的特色，在这里不妨说说。

在以前，香港人居住环境狭窄，虽然现在也很狭窄，但远远比不上当年一家八口一张床的窘逼。所以，晚上肯定要出来到处逛，回家便睡觉，皆因电视是70年代才开始流行，在没电视之前，只能听收音机，总之，不出外便没事干。

以往假表、老翻最受欢迎

庙街和大笪地，从卖物到表演甚么都有，可是最受欢迎的是假表，以及翻版录音带，到了80年代，就是翻版CD，90年代，大笪地没有了，庙街主力卖的是翻版VCD和色情光碟。

到了80、90年代，冷气开始普及，当有了冷气，谁会日晒雨淋，去逛庙街呢？不过，如果是为了买假劳、翻版、色情光碟，那就没办法，只有去跑一趟了。

当然，庙街还有很多美食，还有少许算命摊档，但另一别处所无的「特色」，是麻将馆和色情场所。如果没有了这些「特色」，那就不成庙街了。

周显

