百家塔政策研究所忧网约车规管「的士化」 削弱灵活就业性

政府早前建议发出1万个网约车车辆许可证，并订明网约车平台、车辆及司机发牌安排。智库百家塔政策研究所最新发表报告指，现时规管方向将网约车「的士化」，硬套传统模式或削弱灵活就业的经济弹性。同时，报告亦提出6项改进建议。

根据政府早前刊宪4项网约车附属法例，现阶段拟设1万个车辆许可证上限，并要求车辆持有涵盖网约车用途的第三者风险保险，以及车辆须由个人名义登记。百家塔政策研究所在最新报告中指出，车辆许可证数目偏低、保险要求，以及车辆须由个人名义登记，均反映制度正将网约车拉回传统的士式框架。报告透过本地网约车司机焦点小组讨论，并比较外地相关研究，指出「弹性」是网约车对本地司机的核心吸引力。

恐与传统的士掀恶性竞争

报告认为，若网约车最终被「的士化」，市场将失去原有以弹性供应及服务差异化为优势的运作模式。乘客将失去在舒适度、清洁度及服务体验上具优势的出行选择，网约车与传统的士亦会由互补走向恶性竞争。从宏观经济角度看，此举更会削弱灵活就业在经济不景或创业初期提供补充收入的安全网。

报告指出，不少司机因失业、就业不足或家庭需要等原因，以非全职及弹性时间方式提供服务，接近善用有限家庭车辆资源的共享经济模式。另外，该模式下的网约车，在车厢质素、清洁度及乘坐体验方面，往往较一般本地「揾食车」优胜，反映乘客选择网约车并非单纯因价格，而是重视舒适度及服务可预期性。

提6项建议 吁灵活分配许可证

为维持上述优势，报告建议当局不应简单套用传统的士框架，并提出6项改进建议，包括容许平台为所有行程购买保险；容许车主以外的司机提供服务；先领许可证后换车；更灵活分配许可证；放宽申请许可证时车龄须低于12年的要求；以及进行动态评估，适时作出调整。

百家塔政策研究所共同创办人及经济研究总监徐家健直言，当局在平衡各方面考虑时，似乎遗忘了网约车司机这一重要持份者。他表示，现时「的士化」的网约车规管将严重改变本地网约车行业生态，推倒灵活就业，有关市场效果亦与国务院最近公布的《实施就业优先战略「十五五」规划》中「推动灵活就业」的精神不相符。