Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

百家塔政策研究所忧网约车规管「的士化」 削弱灵活就业性

商业创科
更新时间：09:47 2026-07-08 HKT
发布时间：09:47 2026-07-08 HKT

政府早前建议发出1万个网约车车辆许可证，并订明网约车平台、车辆及司机发牌安排。智库百家塔政策研究所最新发表报告指，现时规管方向将网约车「的士化」，硬套传统模式或削弱灵活就业的经济弹性。同时，报告亦提出6项改进建议。

根据政府早前刊宪4项网约车附属法例，现阶段拟设1万个车辆许可证上限，并要求车辆持有涵盖网约车用途的第三者风险保险，以及车辆须由个人名义登记。百家塔政策研究所在最新报告中指出，车辆许可证数目偏低、保险要求，以及车辆须由个人名义登记，均反映制度正将网约车拉回传统的士式框架。报告透过本地网约车司机焦点小组讨论，并比较外地相关研究，指出「弹性」是网约车对本地司机的核心吸引力。

恐与传统的士掀恶性竞争

报告认为，若网约车最终被「的士化」，市场将失去原有以弹性供应及服务差异化为优势的运作模式。乘客将失去在舒适度、清洁度及服务体验上具优势的出行选择，网约车与传统的士亦会由互补走向恶性竞争。从宏观经济角度看，此举更会削弱灵活就业在经济不景或创业初期提供补充收入的安全网。

报告指出，不少司机因失业、就业不足或家庭需要等原因，以非全职及弹性时间方式提供服务，接近善用有限家庭车辆资源的共享经济模式。另外，该模式下的网约车，在车厢质素、清洁度及乘坐体验方面，往往较一般本地「揾食车」优胜，反映乘客选择网约车并非单纯因价格，而是重视舒适度及服务可预期性。

提6项建议 吁灵活分配许可证

为维持上述优势，报告建议当局不应简单套用传统的士框架，并提出6项改进建议，包括容许平台为所有行程购买保险；容许车主以外的司机提供服务；先领许可证后换车；更灵活分配许可证；放宽申请许可证时车龄须低于12年的要求；以及进行动态评估，适时作出调整。

百家塔政策研究所共同创办人及经济研究总监徐家健直言，当局在平衡各方面考虑时，似乎遗忘了网约车司机这一重要持份者。他表示，现时「的士化」的网约车规管将严重改变本地网约车行业生态，推倒灵活就业，有关市场效果亦与国务院最近公布的《实施就业优先战略「十五五」规划》中「推动灵活就业」的精神不相符。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
仔女全移民！师傅帮独居长者改厕所防跌 临走婆婆一句心底话揭移民潮最残酷现实｜Juicy叮
仔女全移民！师傅帮独居长者改厕所防跌 临走婆婆一句心底话揭移民潮最残酷现实｜Juicy叮
时事热话
20小时前
解开胸围做CPR救遇溺少女一命 韩男反遭告猥亵索偿 结局大反转
即时国际
10小时前
郑秀文演唱会因舞台故障延期主办方被赞做法负责任 监制身份惹争议：系边个你好清楚
郑秀文演唱会因舞台故障延期主办方被赞做法负责任 监制身份惹争议：系边个你好清楚
影视圈
16小时前
世界杯2026｜13分钟内连追3球！阿根廷奇迹反胜埃及晋8强。路透社
世界杯2026｜13分钟内连追3球！阿根廷奇迹反胜埃及晋8强
足球世界
8小时前
世界杯2026｜阿根廷死里逃生 美斯激动落泪 被队友抛起庆祝
世界杯2026｜阿根廷死里逃生 美斯激动落泪 被队友抛起庆祝
足球世界
42分钟前
64岁父被炒失业 21岁公屋女大生求助被诱做PTGF 爸因「一原因」拒做保安嫌丢架｜Juicy叮
64岁父被炒失业 21岁公屋女大生求助被诱做PTGF 爸因「一原因」拒做保安嫌丢架｜Juicy叮
时事热话
2026-07-07 09:50 HKT
公屋装修$10万完工？网民求教3至4人单位可行性 资深师傅话做得到：惟这2部份要落足本
公屋装修要悭钱? 网民求教3至4人单位$10万完工 资深师傅：做得到 惟这2部份要落足本
生活百科
17小时前
郑秀文经理人郭启华低调离职 结束26年合作关系 两年前中风后决提早退休功成身退
郑秀文经理人郭启华低调离职 结束26年合作关系 两年前中风后决提早退休功成身退
影视圈
15小时前
夫妻3万元平装千呎「毛坯房」不髹油漆不铺砖 建筑废料砌厨房 强调非悭钱 盼展现个人风格
夫妻3万元平装千呎「毛坯房」不髹油漆不铺砖 建筑废料砌厨房 强调非悭钱 盼展现个人风格
家居装修
4小时前
72岁美国卫生部长靠吃1食物 20日激减20磅内脏脂肪减少40% 专家拆解营养价值/进食贴士
72岁美国卫生部长靠吃1食物 20日激减20磅内脏脂肪减少40% 专家拆解营养价值/进食贴士
减肥运动
17小时前