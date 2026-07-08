三星开始量产企业级固态硬碟PM1763 将应用Nvidia Vera Rubin平台

三星电子（韩：005930）已开始量产旗下最先进数据中心储存设备，并将应用于Nvidia（NVDA）即将推出的Vera Rubin AI平台。该款企业级固态硬碟（Enterprise SSD）产品名为PM1763，曾于今年早前的Nvidia GTC大会首度亮相，并与新一代高频宽记忆体（HBM4）及低功耗SOCAMM2 模组共同展示，为其AI数据中心完整解决方案的一部分。

读写速度较前一代升逾一倍

三星周三（8日）发声明表示，PM1763采用最新V-NAND快闪记忆体晶片，以及全新开发的4纳米控制器，读写速度较前一代产品提升逾一倍。该公司又指，PM1763可降低先进处理器与AI加速器的资料延迟，并透过液冷散热设计，在AI训练与推论过程中维持高速运作。

根据TrendForce资料显示，今年第一季三星在企业级固态硬碟市场市占率达35%，位居全球首位，后续依序为SK海力士（韩：000660）、美光（MU） 、铠侠（日：285A）及SanDisk（SNDK）。

