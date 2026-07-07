Bowtie晋身「半人马」公司 罕见过独角兽企业 年度经常收入破1亿美元

虚拟保险公司Bowtie今日（7日）宣布，其年度经常性收入正式突破1亿美元，成功晋身全球科技界「半人马」企业行列。

比「独角兽」企业罕见7倍

相比反映10亿美元估值的「独角兽」头衔，「半人马」头衔因真实反映市场实际需求，而被视为更有意义的基准，亦比「独角兽」头衔罕见约7倍。Bowtie成立仅7年，便在保险业中达成此项成就，公司认为业绩来自专注于提供收费相宜、高度透明、便捷且易于管理的纯保障型产品。

每50人便有1人受保

截至目前，Bowtie为逾15万名客户提供保障，相当于全港约每50人便有1人受保于Bowtie。累计总保障额达200亿美元，而旗下旗舰医疗系列产品占当中近5万份保单，年度经常性收入按年增长逾40%。

Bowtie表示，即使业务持续扩张，依然维持著超过93%的客户留存率，并认为高留存率是保险业验证客户信任的真实指标。行政总裁兼联合创办人陈鲲宇表示，现时每位同事平均撑起50万美元的年度经常性收入，为社会肩负著1亿美元的保障额，「只有打破传统营运瓶颈，才有能力为客户带来最高价值的保障」。