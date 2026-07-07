黄金中央清算系统｜中银孙煜料亚洲时段交易流动性提升

香港黄金中央清算及结算系统正式开展试营运，中银香港（2388）副董事长兼总裁孙煜表示，新基础设施建基于三大支柱，一是利用香港成熟的RTGS（即时全额支付结算）系统提供实时资金交付，降低对手方信贷及结算风险；二是结合中央交易金库、指定金库及多个商业金库的混合模式，降低保险及物流成本；三是香港黄金「HAU」定价已在彭博发布，有信心在亚洲时区内、伦敦开市前黄金交易流动性将显著提升。

孙煜表示，上海与香港的合作是两地金融中心发展的基石，财经事务及库务局今年初与上海黄金交易所签署合作协议，今早宣布的「实物联通」交割合作是另一重要里程碑。他指，新框架下香港市场参与者可使用在港结算的标准金进行交割，大幅降低合规及营运成本，结合上海的实物黄金生态系统与香港的国际金融中心平台，可共同打造更具活力的国际黄金市场。

廖宜建：填补欧美时区交易空缺

汇丰香港区行政总裁廖宜建就指，亚洲占全球黄金投资需求60%，香港的地理位置正好补充欧洲及美国时区的空缺，加上中国作为最大黄金需求国及供应国，与上海黄金交易所的政策连贯性将令香港受益。

廖宜建又提到，代币化黄金具备24小时交易及降低投资门槛等优势，汇丰黄金代币过去两年吸引近40%新投资者，当中90%以往未曾投资黄金。他认为香港作为开放、无资本管制、实行普通法的金融中心，是建立黄金市场的理想平台。