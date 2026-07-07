陈茂波指人民币国际化非取代美元 本港优势正吸引外资转向

财政司司长陈茂波表示，人民币正加强国际化，在贸易、投资及储备管理等分散货币风险中，发挥更大作用，但认为并不会取代美元地位，而是与其他储备货币发挥互补作用。他指出，香港结合对外开放及连系内地的独特定位，吸引国际资本转投香港。

拥有两大优势

陈茂波出席香港固定收益及货币峰会暨债券通论坛发言时指出，香港吸引国际资本转向，除了市场深度足够，亦因为同时拥有两大优势，包括具开放、值得信赖且监管良好的平台，以及紧密连系内地发展的渠道。他举例指，香港凭借国际投资者理解与信任，不少国际债券发行机构，已日益将香港视为离岸人民币融资的自然场所。

他称，面对多极经济体的环境，不少国家及公司会选择使用不同货币，寻找更多结算和融资的选择，旨在减少集中度风险，而人民币正在有关演变中扮演重要角色。

对于市场忧虑未来金融体系分化，他则指出，不能将多元化与零碎化混为一谈，人民币与美元及其他既有的储备货币，将发挥互补作用，而非取而代之，「我们可能看到的不是国际金融体系崩溃，而是更具多元化、具备互操作性的基础设施逐步出现。」他续称，目前中国约占全球商品贸易12%，但人民币仅占全球贸易结算的4%，占全球央行储备的比例更低至2%，反映人民币可以在贸易、投资和储备管理中发挥更大作用。