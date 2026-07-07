Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈茂波指人民币国际化非取代美元 本港优势正吸引外资转向

商业创科
更新时间：16:27 2026-07-07 HKT
发布时间：16:27 2026-07-07 HKT

财政司司长陈茂波表示，人民币正加强国际化，在贸易、投资及储备管理等分散货币风险中，发挥更大作用，但认为并不会取代美元地位，而是与其他储备货币发挥互补作用。他指出，香港结合对外开放及连系内地的独特定位，吸引国际资本转投香港。

拥有两大优势

陈茂波出席香港固定收益及货币峰会暨债券通论坛发言时指出，香港吸引国际资本转向，除了市场深度足够，亦因为同时拥有两大优势，包括具开放、值得信赖且监管良好的平台，以及紧密连系内地发展的渠道。他举例指，香港凭借国际投资者理解与信任，不少国际债券发行机构，已日益将香港视为离岸人民币融资的自然场所。

他称，面对多极经济体的环境，不少国家及公司会选择使用不同货币，寻找更多结算和融资的选择，旨在减少集中度风险，而人民币正在有关演变中扮演重要角色。

对于市场忧虑未来金融体系分化，他则指出，不能将多元化与零碎化混为一谈，人民币与美元及其他既有的储备货币，将发挥互补作用，而非取而代之，「我们可能看到的不是国际金融体系崩溃，而是更具多元化、具备互操作性的基础设施逐步出现。」他续称，目前中国约占全球商品贸易12%，但人民币仅占全球贸易结算的4%，占全球央行储备的比例更低至2%，反映人民币可以在贸易、投资和储备管理中发挥更大作用。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
64岁父被炒失业 21岁公屋女大生求助被诱做PTGF 爸因「一原因」拒做保安嫌丢架｜Juicy叮
64岁父被炒失业 21岁公屋女大生求助被诱做PTGF 爸因「一原因」拒做保安嫌丢架｜Juicy叮
时事热话
8小时前
仔女全移民！师傅帮独居长者改厕所防跌 临走婆婆一句心底话揭移民潮最残酷现实｜Juicy叮
仔女全移民！师傅帮独居长者改厕所防跌 临走婆婆一句心底话揭移民潮最残酷现实｜Juicy叮
时事热话
4小时前
公屋家访新方法？房署突击直入厨厕全屋画图 网民提醒：拒开门后果严重或被终止租约 房署有回应｜Juicy叮
公屋家访新方法？房署突击直入厨厕全屋画图 网民提醒：拒开门后果严重或被终止租约 房署有回应｜Juicy叮
时事热话
6小时前
细细粒41岁迎初恋 《东周刊》独家直击陈嘉佳揸法拉利拍拖 与小鲜肉男友全程普通话对谈
细细粒41岁迎初恋 《东周刊》独家直击陈嘉佳揸法拉利拍拖 与小鲜肉男友全程普通话对谈
即时娱乐
10小时前
谢贤混血孙仔罕露正面样 谢婷婷加拿大一家四口自驾游 7岁大女遇妈妈「差别待遇」？
谢贤混血孙仔罕露正面样 谢婷婷加拿大一家四口自驾游 7岁大女遇妈妈「差别待遇」？
影视圈
8小时前
港珠澳大桥的士爆炸陷火海 火舌跌落马路 尾随司机惊吓「哗哗声」
00:31
港珠澳大桥的士爆炸陷火海 火舌跌落马路 尾随司机惊吓「哗哗声」
突发
2小时前
星岛申诉王 | 港车北上回港带烟被罚$5700 港男亲述中伏位警世：司机不享19支香烟豁免
星岛申诉王 | 港车北上带烟回港被罚$5700 港男发帖警世：司机不享携带19支香烟豁免
申诉热话
10小时前
变频冷气机未必能悭电？电器店破解元凶是这2个习惯... 附4大空调选购贴士
变频冷气机未必能悭电？电器店破解元凶是这2个习惯... 附4大空调选购贴士
生活百科
5小时前
乐易玲生日派对惊爆失窃 《东周刊》独家爆前TVB男星涉偷Labubu 群星见证查CCTV
乐易玲生日派对惊爆失窃 《东周刊》独家爆前TVB男星涉偷Labubu 群星见证查CCTV
即时娱乐
6小时前
特快公屋5个月成功上楼！喜获高层海景单位 仅1原因成特别名单 网民惊叹：比中六合彩更正
特快公屋5个月成功上楼！喜获高层海景单位 仅1原因成特别名单 网民惊叹：比中六合彩更正
生活百科
5小时前