Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

博通与苹果扩大晶片合作至2031年 分析：确保iPhone供应链稳定性

商业创科
更新时间：15:29 2026-07-07 HKT
发布时间：15:29 2026-07-07 HKT

晶片制造商博通（AVGO）周一（6日）表示，将扩大与苹果（AAPL）的合作伙伴关系至2031年，以开发和供应客制化晶片，协议缓解市场对苹果短期内将以自研晶片取代博通元件的担忧，博通股价受惠于消息，股价大涨3.73%，收报373.美元，苹果股价则上涨1.31%，收报312.66美元。

苹果占年营收20%

此前，博通一直向苹果供应关键元件，例如用于iPhone连接蜂巢式网路的射频晶片、Wi-Fi和蓝牙连接晶片及其他网路半导体。分析师指出，苹果约占博通年营收20%。Emarketer分析师Jacob Bourne表示，是次协议让苹果能在晶片短缺之际确保供应链的稳定性，并避免了自行采购关键iPhone组件的麻烦，「对博通来说无疑是一种保障」，而之前两家公司亦于2023年达成一项数十亿美元的协议，由博通开发和制造5G射频元件。

台积电产能捉襟见肘

值得注意的是，苹果依赖台湾的台积电来生产其自研处理器，包括驱动Mac电脑的M系列晶片及iPhone中的A系列晶片，然而，因英伟达（NVDA）等AI晶片制造商的强劲需求，台积电的产能已捉襟见肘，苹果行政总裁库克（Tim Cook）4月时曾表示，这已拖累iPhone的销售。

此外，苹果也正与英特尔（INTC）讨论在美国生产部分晶片，但分析师表示，量产不太可能在2027年底前实现。由于AI数据中心需求带动记忆体晶片成本在2026年初飙升达98%，公司在6月被迫调涨MacBook和iPad的售价。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
64岁父被炒失业 21岁公屋女大生求助被诱做PTGF 爸因「一原因」拒做保安嫌丢架｜Juicy叮
64岁父被炒失业 21岁公屋女大生求助被诱做PTGF 爸因「一原因」拒做保安嫌丢架｜Juicy叮
时事热话
6小时前
公屋家访新方法？房署突击直入厨厕全屋画图 网民提醒：拒开门后果严重或被终止租约 房署有回应｜Juicy叮
公屋家访新方法？房署突击直入厨厕全屋画图 网民提醒：拒开门后果严重或被终止租约 房署有回应｜Juicy叮
时事热话
5小时前
细细粒41岁迎初恋 《东周刊》独家直击陈嘉佳揸法拉利拍拖 与小鲜肉男友全程普通话对谈
细细粒41岁迎初恋 《东周刊》独家直击陈嘉佳揸法拉利拍拖 与小鲜肉男友全程普通话对谈
即时娱乐
8小时前
谢贤混血孙仔罕露正面样 谢婷婷加拿大一家四口自驾游 7岁大女遇妈妈「差别待遇」？
谢贤混血孙仔罕露正面样 谢婷婷加拿大一家四口自驾游 7岁大女遇妈妈「差别待遇」？
影视圈
6小时前
世界杯2026｜比利时4:1淘汰美国入8强 特朗普出招让巴洛根落场亦无用
00:36
世界杯2026｜比利时4:1淘汰美国入8强 特朗普出招让巴洛根落场亦无用
足球世界
6小时前
星岛申诉王 | 港车北上回港带烟被罚$5700 港男亲述中伏位警世：司机不享19支香烟豁免
星岛申诉王 | 港车北上带烟回港被罚$5700 港男发帖警世：司机不享携带19支香烟豁免
申诉热话
8小时前
00:42
《五个小孩的校长》「嘉嘉」变IB状元 前童星傅舜盈成高材生 目标赴澳洲读兽医
影视圈
19小时前
仔女全移民！师傅帮独居长者改厕所防跌 临走婆婆一句心底话揭移民潮最残酷现实｜Juicy叮
仔女全移民！师傅帮独居长者改厕所防跌 临走婆婆一句心底话揭移民潮最残酷现实｜Juicy叮
时事热话
2小时前
TVB「经典肥佬绿叶」徐广林罕曝光  变咏春宗师身形大变拳拳有力  本为富二代曾揸巴士
TVB「经典肥佬绿叶」徐广林罕曝光  变咏春宗师身形大变拳拳有力  本为富二代曾揸巴士
影视圈
7小时前
周星驰《功夫女足》7月11日全国上映 梦幻阵容曝光 刘嘉玲蔡思贝佐藤健有份参演
周星驰《功夫女足》7月11日全国上映 梦幻阵容曝光 刘嘉玲蔡思贝佐藤健有份参演
影视圈
2026-07-06 14:00 HKT