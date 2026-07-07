金管局证监会公布11项中港金融互联互通措施 人民币业务资金安排总额增至5000亿

人民银行、香港金管局及证监会等监管机构将会推出的11项深化中港两地金融合作措施，金管局总裁余伟文见记者时表示，其中六项聚焦香港固收及货币市场建设与互联互通机制升级，五项著力支持离岸人民币业务发展，所有安排均吸纳市场机构与投资者反馈，旨在提升业界操作便利性、拓展市场空间，并为香港债券市场与离岸人民币市场注入新动能。

其中一措施是中国外汇交易中心及港交所合作，在港共建新一代电子固收及货币市场交易平台，证监会行政总裁梁凤仪则指出，平台可依托内地交易科技经验与港交所国际网络，期待新的交易平台可通过新技术提升交易效率、透明度、价格发现能力及二级市场韧性，并强调该平台定位为对现有设施的互补，给予市场参与者多一个选择，增加市场流动性，而非替代。

第二项措施是扩大结算所可接纳作为合资格抵押品的固定收益工具。具体而言，中国人民银行已容许境外投资者通过债券通持有的在岸中国国债及政策性金融债，作为香港期货结算有限公司及香港联合交易所期权结算所有限公司的履约抵押品。梁说，该措施计划于2026年底前落地，相信措施有助增加人民币的使用场景和市场需求，盘活人民币债券流动性、增强国际投资者持有意愿。

第三项证监会现正与人民银行商讨新增银行间7天期存款机构回购定盘利率（FDR007）作为互换通参考利率之一。梁凤仪预期，两地结算所将于今年第四季共同推出相关新合约。她认为该项措施可以降低境外投资者的人民币业务成本，便利境外投资者互换通利率管理。

至于即将推出的五年期国债期货，她透露，相关工作已在积极进行当中，该产品作为全球首只挂钩中国国债的离岸交易所衍生品，将会投资者提供高效对冲工具。

通过CMU与内地中债登系统直连

至于南向通优化措施方面，年度净投资额度由5000亿元大幅提升至8000亿元人民币；同步拓展可开展债券回购的范围；并扩大南向通可投资产品类型至涵盖港元债券及人民币债券相关产品；同时推动香港与澳门债券市场基础设施联通；此外金管局正优化南向通做市商制度。余伟文说，上述债券通的优化措施旨在为南向通投资者提供更广阔投资空间、更丰富多元选择，满足其海外资产配置需求等。

北向通优化方面，则聚焦技术性升级，通过债务工具中央结算系统（CMU）与内地中债登系统直连，延长结算时间。余伟文说，这将会显著提高结算效率，为境外投资者创造更便捷的交易体验。

其他五项支持离岸人民币业务发展的新举措包括，扩容金管局人民币业务资金安排，总额度自7月10日起由2000亿元跃升至5000亿元人民币，并新增九个月、两年及三年期品种；研究推出7天离岸人民币流动资金投标机制；研究发行离岸人民币短期债务工具的可行性，进一步完善离岸人民币利率曲线；推进建立离岸人民币及印尼盾的双边货币交易框架，最快年底落实；及﻿﻿﻿就推动人民币使用向银行业界分享良好做法（Good practices）。

南向通扩展至资产管理公司券商和保险公司

对于南向通额度和人民币业务安排的扩容，余伟文表示，南向通的最新范围已扩展至资产管理公司、券商和保险公司，增加额度将有助该些机构留出更多空间，让他们更好利用香港债券市场和债券平台，增加投资组合多样化。他续指，现有人民币业务额度已大致分配予所有参与银行，且将会有越来越多银行希望加入这项设施，因此目前香港不仅需要此安排来满足香港及内地企业的人民币资金，以支持其实体经济活动，同时也经由银行网络，将该等流动性引导至其他市场，包括中东、欧洲等地，所以增加人民币的业务的资金，则有助金管局为银行提供更多空间，进一步促进人民币在全球的使用。